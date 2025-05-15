DPÜ\'de Beyaz Devrim Paneli

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) düzenlenen " Türkiye'nin Siyasi Hayatında Beyaz Devrim" konulu panele, Uygulama ve Araştırma Merkezleri Koordinatörlüğü Konferans Salonu ev sahipliği yaptı.

DPÜ'de Türkiye'nin Siyasi Hayatında Beyaz Devrim: Demokrat Parti'nin 14 Mayıs 1950 Zaferi ve Kütahya başlıklı panel düzenlendi. Uygulama ve Araştırma Merkezleri Koordinatörlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe akademik ve idari personel ile öğrencileri katıldı.

Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu'nun moderatörlüğünü üstlendiği panelde konuşmacılardan Prof. Dr. Haluk Alkan, Türk siyasi tarihi içinde Demokrat Parti'nin nasıl bir yer tuttuğundan söz etti. Prof. Dr. Turan Akkoyun, Mehmet Fuat Köprülü ile Adnan Menderes ilişkisi, Kıbrıs sorununun temelleri, Demokrat Parti dönemiden bugüne Türkiye'nin Türk dünyası ile ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Etkinliğe çevrim içi olarak aktılan Doç. Dr. Furkan Kaya ise 14 Mayıs 1950 seçimlerinin Türkiye'nin demokratikleşme sürecindeki rolünü ve Kütahya'daki yansımalarını aktardı.

Panel, soru-cevap bölümünün ardından konuşmacılara teşekkür edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA