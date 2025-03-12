DPÜ\'de Birlik İftarı Gerçekleşti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kilit Topluluğu'nun organize ettiği Birlik İftarı, Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ın ev sahipliğinde ve öğrenciler ve Birlik Vakfı'nın yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Rektör Kızıltoprak, manevi değerlerin ve birlik beraberliğin gençler için önemli olduğunu vurgulayarak, bu tür organizasyonlara üniversite yönetimi olarak her zaman destek vereceklerini belirtti.

İftara katılan öğrenciler, Rektör Kızıltoprak ile birebir sohbet etme imkanı bulurken, " Birlik Köprüsü'nde kilit taşı olacağız" diyerek bu tür etkinliklerin devamını dilediklerini ifade ettiler. Kızıltoprak, ayrıca iftarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir de etkinliğe katılan öğrencilere ve Rektör Kızıltoprak'a teşekkür ederek, manevi değerlerin yaşatılması adına bu tür organizasyonların önemine dikkat çekti. Özdemir, etkinliğe ilgi gösteren tüm katılımcılara teşekkür ederek, gelecekte de birlik ve beraberlik içinde benzer organizasyonlar düzenlemeyi umut ettiklerini söyledi.

Birlik Vakfı ve Genç Birlik temsilcileri, manevi atmosferin hakim olduğu iftarda öğrenciler, akademisyenler ve büyüklerle bir araya gelmenin önemini vurgulayarak, gençlerin bu tür etkinliklere katılımının güzel birer amel olduğunu dile getirdi.

Etkinlik, samimi sohbetler ve hayırlı temennilerle sona erdi. - KÜTAHYA