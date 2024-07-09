Drift atan sürücüye ceza yağdı - Son Dakika
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Yerel

Drift atan sürücüye ceza yağdı

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Bilecik'te drift atan sürücüye 45 bin 900 TL idari para cezası kesildi ve araç 60 gün trafikten men edildi. Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drift yapan sürücüyü ihbar üzerine yakaladı ve cezai işlem uyguladı.

09.07.2024 11:38
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Drift atan sürücüye ceza yağdı

45 bin 900 TL idari para cezası, 60 gün trafikten men edildi

BİLECİK - Bilecik'te dün gece saatlerinde drift atan sürücüye 45 bin 900 lira idari para cezası kesilirken, araç 60 gün trafikten men edildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri Camikebir Mahallesi ve Ankara Caddesinde drift atarak çevreye rahatsızlık veren sürücüyü hakkında ihbar aldı. İhbar sonrası hemen harekete geçen ekipler yaptıkları titiz çalışmalar sonuncunda drift yapan sürücüyü ve otomobili Ankara Caddesi üzerinde yakaladı. Araç sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefet suçlarından 45 bin 900 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, araç çekici ile otoparka çekilerek 60 gün trafikten men edildi.

Kaynak: İHA

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