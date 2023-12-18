DTSO ve Düzce Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası(DTSO) ile Düzce Üniversitesi arasında Staj ve İşletmede Mesleki Eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

Düzce Üniversitesi'nde gerçekleştirilen imza törenine Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık ve üniversite yöneticileri katıldı.

İmza töreninde konuşan Erdoğan Bıyık, nitelikli istihdamın en önemli adımlarından biri olan Staj ve İşletmede Mesleki Eğitim konusunun öncelikli hedeflerinden olduğunu söyledi.

Erdoğan Bıyık, "Düzce'deki sanayici üyelerin en önemli sorunlarından biri nitelikli istihdam. Ziyaret ettiğimiz ve bizimle temasa geçen üyelerimizden aldığımız en önemli geri bildirim konusu bu. Biz de oda olarak bu konuda en büyük paydaşımız olan Düzce Üniversitesi ile geçmişten bugüne kadar süren işbirliğimizi pekiştirmek istiyoruz. Nitelikli istihdamın artması, üyelerimizin ihtiyacı olan seviyelerdeki personellerin yetiştirilebilmesi amacıyla bu protokolü çok önemsiyoruz. İmzaladığımız protokolün, üniversitemize, üyelerimize ve ilimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İmzalanan protokol ile Düzce Üniversitesine bağlı akademik birimlerde eğitim gören öğrencilerin, Düzce Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı firmalarda staj/ işletmede mesleki eğitim imkanlarının artırılması ve firmalarca ihtiyaç duyulan iş gücünün karşılanmasına yönelik istihdam odaklı iş birliğini kapsadığı belirtildi. - DÜZCE