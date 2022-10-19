Dualarla uğurlandılar - Son Dakika
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Dualarla uğurlandılar

19.10.2022 11:05
Dualarla uğurlandılar

Sivas'ta umre ibadetini yapmak üzere kutsal topraklara gidecek 40 kişi dualarla uğurlandı.

Sivas'ta umre ibadetini yapmak üzere kutsal topraklara gidecek 40 kişi dualarla uğurlandı.

Mor Alibaba Cami bahçesinde düzenlenen uğurlama töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Törende umre yolcularına yapması gerekenlere dair bilgiler veren İl Müftü Vekili Ünal Tan, "Evinizden Allah'ın evine gidiyorsunuz. Güle güle gidiniz. Allah sizleri, layığı ile umreci olup gelenlerden eylesin. Orada ülkemizin selameti için bol bol Allah'a dua edin, isteklerinizi arz edin" dedi.

Tan'ın konuşmasının ardından umreciler tekbirler eşliğinde Suudi Arabistan'a gitmek üzere havaalanına uğurlandı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Dualarla uğurlandılar - Son Dakika

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