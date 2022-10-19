Mor Alibaba Cami bahçesinde düzenlenen uğurlama töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Törende umre yolcularına yapması gerekenlere dair bilgiler veren İl Müftü Vekili Ünal Tan, "Evinizden Allah'ın evine gidiyorsunuz. Güle güle gidiniz. Allah sizleri, layığı ile umreci olup gelenlerden eylesin. Orada ülkemizin selameti için bol bol Allah'a dua edin, isteklerinizi arz edin" dedi.

Kaynak: İHA

Alibaba, Sivas, Cami, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Dualarla uğurlandılar - Son Dakika

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