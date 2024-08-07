Dünya Düzce Günleri\'nde Çocuk Şenliği

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Düzce Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Düzce Günleri her yaştan Düzceliye hitap ettiğini bir kez daha kanıtladı. Organizasyonun 6. gününde düzenlenen 'Çocuk Şenliği' ile Anıtpark'ta kurulan sahne çocuk kahkahaları ile şenlendi.

Dünya Düzce Günleri'nin 6. Gününde Anıtpark'ta etkinlikler devam etti. Düzce Belediyesi'nin ev sahibi olduğu organizasyonda çocuklara özel düzenlenen günde sahne geleneksel çocuk oyunlarının oldu. Stantlarda aileleri ile birlikte gezen çocuklar teknoloji çadırında bilimle buluştu, yüz boyama ve çeşitli etkinliklere katılarak ikram edilen patlamış mısır eşliğinde doyasıya eğlendi. Kendileri için özel olarak düzenlenen gecenin ilerleyen saatlerinde ödüllü yarışmalarda hünerlerini sergilerken geleneksel oyunlara katılarak eğlenceye devam etti. Organizasyon boyunca çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Burak Coşkun'un gençler ve çocuklarla yakından ilgilendiği akşam boyunca ailecek Anıtpark'a gelen vatandaşlar etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirmeyi ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye teşekkür etmeyi ihmal etmedi. - DÜZCE