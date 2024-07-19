Dünya Genelinde Yazılım Sorunları Nedeniyle Almanya'da Acil Ameliyatlar İptal Edildi - Son Dakika
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Dünya Genelinde Yazılım Sorunları Nedeniyle Almanya'da Acil Ameliyatlar İptal Edildi

Crowdstrike ve Microsoft kaynaklı bir sorun, dünyanın dört bir yanında birçok sektörde hizmet kesintisine neden oldu. Almanya'da iki hastanede acil ameliyatlar iptal edilirken, İngiltere'de ulaşım, sağlık ve medya hizmetlerinde aksama yaşandı. Paris Olimpiyatları yazılım sistemleri de etkilendi ve Avrupa'da birçok havalimanı kesintiler yaşadı. Polonya'nın en büyük konteyner terminali de sorundan etkilenen altyapı tesisleri arasında yer aldı.

19.07.2024 12:24
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dünya genelinde yazılım sisteminde yaşanan sorunlar nedeniyle Almanya'da iki hastanede acil ameliyatlar iptal edildi.

Küresel siber güvenlik firması Crowdstrike ve Microsoft kaynaklı bir sorun, dünyanın dört bir yanında çok sayıda banka, havayolu, telekomünikasyon ve medya şirketinin hizmetlerinde kesintiye neden oldu. Almanya'nın kuzeyindeki Luebeck ve Kiel kentinde iki hastane acil ameliyatlar iptal edildi. Hasta bakımlarının ve acil servislerinin normal seyrinde devam ettiği aktarıldı.

İngiltere'de ulaşım, sağlık ve medya hizmetlerinde aksama

Bilişim hizmetlerindeki küresel sorun nedeniyle İngiltere'de ulaşım, güvenlik, sağlık ve medya gibi birçok alandaki hizmetlerde aksama yaşandı. Demiryolu hizmet sağlayıcıları Southern, Thameslink, Gatwick Express ve Great Northern, "geniş çaplı bilişim hizmetleri sorunları" ile karşı karşıya olduklarını duyurdu.

İngiliz basınına konuşan birçok sağlık yetkilisi, Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi'nin randevu alma sisteminin çevrimdışı kaldığını duyurdu.

Sorun nedeniyle İngiltere'nin en büyük TV ağlarından Sky News, yayınlarında kesinti yaşandığını duyurdu. Sky News İdari Kurulu Başkanı David Rhodes, sosyal medyada paylaştığı açıklamada "Sky News bu sabah canlı TV yayını yapamadı ve halihazırda izleyicilere kesinti için özür dilediğimizi aktarıyor" dedi.

Paris olimpiyatları yazılım sistemleri de etkilendi

Paris Olimpiyatları Organize Komitesi tarafından yapılan açıklamada, yazılım sistemlerinin küresel sorundan etkilendiği bildirildi.

Japonya'nın Narita Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, JetStar, Jeju Air, Qantas, HK Express ve Spring Japan Havayolu şirketlerinin sistemlerinde sorunlar yaşandığı açıklandı. Berlin Brandenburg Havalimanından yapılan açıklamada, teknik sorun nedeniyle işlemlerde gecikmeler yaşandığı aktarıldı. İspanya'da da tüm havalimanlarının teknik sorundan etkilendiği ifade edildi. Amsterdam'ın Schiphol Havalimanında da gecikmeler yaşandığı bildirildi.

Avrupa'da çok sayıda havalimanı etkilendi

Alman havayolu firması Lufthansa ve İskandinav Havayolları (SAS) da kesinti bildiren havayolu taşımacılığı firmaları arasına katıldı.

Lufthansa'dan yayınlanan açıklamada şirketin rezervasyon alma işlemlerinde problem yaşanabileceği ve bir çözüm üzerinde çalışıldığı duyuruldu. Alman Eurowings havayolları ise çevrimiçi check-in sisteminin an itibarıyla hizmet dışı olduğunu açıkladı.

SAS ise hizmetlerinin bütünüyle işlevsel olduğunu fakat rezervasyon işlemcisinin teknik sorunlardan etkilendiğini açıkladı.

Prag havalimanında kesintiler

Çekya'nın başkentindeki Prag Havalimanı, check-in sistemindeki kesintiler nedeniyle başkentten yapılan bazı uçuşların geciktiğini bildirdi.

Kuzey İrlanda'daki Belfast Uluslararası Havalimanı, tesisin kesintiden etkilendiğini fakat uçuşların sürdürüldüğünü bildirdi.

İsviçre'nin en büyük havalimanı olan Zürih Havalimanı ise limana inişlere izin verilmediğini duyurdu.

Polonya'nın en büyük konteyner terminalinde kaos

Polonya'nın kuzeyindeki liman kenti Gdansk'ta ülkenin en büyük konteyner limanı Baltic Hub da küresel sorundan etkilenen büyük çaplı altyapı tesisleri arasında yer aldı. Liman işletmicisi tarafından yayınlanan açıklamada, "Baltic Hub'daki terminal işlemlerini aksatan Microsoft işletim sistemindeki küresel kesinti nedeniyle zorluk yaşadığımızı bilmenizi isteriz" denildi.

2007 yılında faaliyete başlayan ve yıllık 2,9 milyon konteyner işleme kapasitesine sahip olan Baltic Hub, şirketlere limana konteyner göndermeme çağrısında bulundu. - BERLİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dünya Genelinde Yazılım Sorunları Nedeniyle Almanya'da Acil Ameliyatlar İptal Edildi - Son Dakika

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