Dünya genelindeki yazılım sorunları havalimanlarını etkiliyor - Son Dakika
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Dünya genelindeki yazılım sorunları havalimanlarını etkiliyor

Avustralya'daki Melbourne Havalimanı, Amsterdam Schiphol Havalimanı, Japonya'nın Narita Havalimanı, Hindistan'daki Delhi Havaalanı ve Berlin Brandenburg Havalimanı'nda yazılım sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle check-in işlemleri ve diğer hizmetlerde gecikmeler yaşanıyor. İspanya'da ise tüm havalimanları teknik sorunlardan etkilenmiştir.

19.07.2024 11:06
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Yazılım sistemindeki küresel sıkıntı nedeniyle Avustralya'daki Melbourne Havalimanında check-in işlemleri yapılamıyor. Amsterdam'ın Schiphol Havalimanında da gecikmeler yaşandığı bildirildi. Japonya'nın Narita Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, JetStar, Jeju Air, Qantas, HK Express ve Spring Japan Havayolu şirketlerinin sistemlerinde sorunlar yaşandığı açıklandı. Hindistan'da ise Delhi Havaalanında bazı hizmetlerin geçici olarak etkilendiği bildirildi. Berlin Brandenburg Havalimanından yapılan açıklamada, teknik sorun nedeniyle işlemlerde gecikmeler yaşandığı aktarıldı. İspanya'da da tüm havalimanlarının teknik sorundan etkilendiği ifade edildi. - MELBOURNE

Kaynak: İHA

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