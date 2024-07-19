Dünya genelindeki yazılım sorunları havalimanlarını etkiliyor

Yerel

Yazılım sistemindeki küresel sıkıntı nedeniyle Avustralya'daki Melbourne Havalimanında check-in işlemleri yapılamıyor. Amsterdam'ın Schiphol Havalimanında da gecikmeler yaşandığı bildirildi. Japonya'nın Narita Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, JetStar, Jeju Air, Qantas, HK Express ve Spring Japan Havayolu şirketlerinin sistemlerinde sorunlar yaşandığı açıklandı. Hindistan'da ise Delhi Havaalanında bazı hizmetlerin geçici olarak etkilendiği bildirildi. Berlin Brandenburg Havalimanından yapılan açıklamada, teknik sorun nedeniyle işlemlerde gecikmeler yaşandığı aktarıldı. İspanya'da da tüm havalimanlarının teknik sorundan etkilendiği ifade edildi. - MELBOURNE