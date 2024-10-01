Dünya Kahve Günü'nde Arnavutköy'de Ücretsiz Kahve İkramı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Dünya Kahve Günü'nde Arnavutköy'de Ücretsiz Kahve İkramı

Dünya Kahve Günü\'nde Arnavutköy\'de Ücretsiz Kahve İkramı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 1 Ekim Dünya Kahve Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Arnavutköy Kahvecisi tarafından ücretsiz kahve dağıtımı yapıldı. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, vatandaşlarla birlikte kahve içerek muhabbet etti.

01.10.2024 14:56  Güncelleme: 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Arnavutköy'de 1 Ekim Dünya Kahve Günü nedeniyle, Arnavutköy Kahvecisi kahve ikramlarıyla görücüye çıktı. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun da katıldığı etkinlikte vatandaşlar belediye başkanıyla hem muhabbet etti hem de kahve içti.

Arnavutköy Belediyesi Dünya Kahve Günü çerçevesinde bünyesinde bulunan Arnavutköy Kahvecisi isimli işletmelerinde gün boyu ücretsiz kahve dağıtımı yapıyor. Öğle saatlerinde başlayan kahve ikramına Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'da katıldı. Mustafa Candaroğlu ilk kahveleri vatandaşlara ikram ettikten sonra, vatandaşlarla hem kahve içti hem de muhabbet etti.

"Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır, yıllarca hatırı sürmesi dileğiyle"

Düzenlenen etkinlikle alakalı konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Bu güzel günde Arnavutköy Belediyemizin iştiraki olan Arnavutköy Kahvesi'nin kurmuş olduğu bir stanttayız. Meydanımızda, metro çıkışlarında ve Arnavutköy'ün bir çok noktasında vatandaşımıza ücretsiz kahve dağıtımı yapıyoruz. Kısa süre içerisinde Arnavutköy Kahvecisi, Arnavutköy'de bir çok noktada şubeleriyle vatandaşımıza hizmet verecek. Bugün deneyimliyoruz ve vatandaşlarımızdan aldığımız önemli tepkilerimiz var bizler için önemli. Vatandaşlarımızın beraber olabildikleri alanları oluşturacağız. Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır, yıllarca hatırı sürmesi dileğiyle diyorum. Arnavutköy Kahvecisi bütün şubelerinde aynı damak tadında kahvelerini sunacak ve kahve yanında bir çok ürün uygun fiyata vatandaşımıza sunulacak" şeklinde konuştu.

"Bizim milletimiz Dünya Kültürü'nde kahve olarak önde"

Düzenlenen etkinlikte ikram edilen kahveleri deneyimleyen Eyüp Menteş, "Çok harika bir uygulama olmuş. İnsanlar kahvelerin tadına bakarak deneyimliyor. Bizim milletimiz Dünya Kültürü'nde kahve olarak önde. Genel olarak kahve güzel bir şey şimdi içtiğimiz zaman saatlerce dinç tutuyor. Dünya Kahve Günü nedeniyle tüm Dünyaya güzellikler dilerim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mustafa Candaroğlu, Dünya Kahve Günü, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Gastronomi, Arnavutköy, istanbul, Kültür, Yerel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dünya Kahve Günü'nde Arnavutköy'de Ücretsiz Kahve İkramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:58 İsrail’i vuran İran’dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak İsrail'i vuran İran'dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak
19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 21:27:09. #1.12#
SON DAKİKA: Dünya Kahve Günü'nde Arnavutköy'de Ücretsiz Kahve İkramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement