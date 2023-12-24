Dünya kupasının sahibi 'Ayhan Bey' adlı pehlivan deve oldu

AYDIN - Deve güreşi sezonun önemli güreşlerinden dünya kupası güreşleri Aydın Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilirken, dünya kupası için arenaya çıkan Ayhan Bey isimli deve, rakibi Anafarta 17'yi yenerek şampiyon oldu.

Deve güreşlerinin önemli ayağı olan dünya kupası güreşleri Aydın Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirildi. Ilıcabaşı Ayter Arenası'nda gerçekleşen güreşlerde pehlivan develer maharetlerini sergiledi. Aydın başta olmak üzere, çeşitli illerden gelen 150 baş pehlivan deve kıran kırana mücadele etti. Develer zaman zaman çırpma, zaman zaman da sağ ve sol teklerini gösterdi. Baştan sona dostluk müsabakaları şeklinde devam eden güreşlerde kıyasıya mücadele yaşanırken renkli görüntüler de ortaya çıktı.

Pehlivan develerin güreşlerini vatandaşlar büyük heyecan ve dikkatle izlerken, festivalde, toplam 10 kupa karşılaşması yapıldı. Arenaya çıkan 'Ayhan Bey' ile 'Anafarta 17' isimli develer ise dünya kupası için güreşti. Sultanhisar'ın Atça Mahallesi'nden 'Ayhan Bey' ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden 'Anafarta 17' isimli develer arenada kıyasıya mücadele ederken, güreşte rakibini mağlup eden Ayhan Bey, sahibi Ceyhan Savran'a dünya kupasını kazandırdı. Güreşten keyif alan vatandaşlar da develeri alkışlayarak desteklerini gösterirken, festival için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.