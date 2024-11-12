Duyarsız Sürücü Sokak Köpeğini Ezdi - Son Dakika
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Yerel

Duyarsız Sürücü Sokak Köpeğini Ezdi

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Eskişehir'de bir sürücünün yol kenarında yatan köpeğin üzerinden geçişi, güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı köpek, barınakta tedavi altına alındı. Hayvan hakları savunucuları olay hakkında suç duyurusunda bulunacak.

12.11.2024 10:47  Güncelleme: 10:50
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Olay, geçen günlerde Şirintepe Mahallesi Melodi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun hemen kenarında yatan sokak köpeği İstanbul plakalı bir araç tarafından ezildi.

Mahalleli tarafından bakılan yaralı köpek, ihbarla olay yerine gelen Tepebaşı Belediyesi ekiplerince barınağa götürülerek tedavi altına alındı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay hakkında Haydi Polisince tutanak tutulup dosyanın Eskişehir Savcılığı'na gönderildiği öğrenildi.

Gözünün önündeki köpeği acımadan ezip geçti

"GEREKLİ CEZAYI ALMASI EN BÜYÜK TEMENNİMİZ"

Eskişehir Çocuk ve Hayvan Haklarını Savunma Derneği, konuyla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Dernek yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Canı kasıtlı olarak öldürmeye çalışan bu şahıs günlerdir elini kolunu sallayarak dolaşmaktadır. Kısa zamanda yakalanarak gerekli cezayı alması en büyük temennimizdir. Olayın takipçisi olacağız" ifadelerine yer verildi. Kırıkları olduğu bilgisi edinilen talihsiz köpeğin barınaktaki tedavisi devam ediyor.

Duyarsız Sürücü Sokak Köpeğini Ezdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Duyarsız Sürücü Sokak Köpeğini Ezdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yelloz Kız:
    köpeği bile haber yaptınız ya helal olsun size binlerce Müslüman katlediliyor siz köpek konuşmaya devam 2 9 Yanıtla
  • OZKANLI Mikail:
    5 yıl hapis cezası olması lazım çok yazık olmuş hayvana 5 1 Yanıtla
  • Mehmet Ali Aslan:
    Kasıtlı olarak köpeğin üzerinden geçiyor karaktersiz 0 0 Yanıtla
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