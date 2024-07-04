Düzce Belediye Başkanı Cedidiye Kent Meydanı Projesi'ni İnceledi - Son Dakika
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Yerel

Düzce Belediye Başkanı Cedidiye Kent Meydanı Projesi'ni İnceledi

Düzce Belediye Başkanı Cedidiye Kent Meydanı Projesi\'ni İnceledi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Cedidiye Kent Meydanı Projesi'nin düzenleme çalışmalarını inceleyerek, meydanın Düzce'nin en nezih mekanı olacağını belirtti.

04.07.2024 08:44  Güncelleme: 08:45
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, önemle üzerinde durduğu Cedidiye Kent Meydanı Projesi'ni yakından takip ediyor. Projenin ilk etabının uygulandığı alanda devam eden düzenleme çalışmalarını inceleyen Başkan Özlü, "Burası Düzce'nin en nezih mekanı olacak" dedi.

Düzce Belediyesi tarafından Cedidiye Meydanı'nın, tarihi caminin karakteristik özelliğini yansıtan taş dokusuna ve mimarisine uygun estetik bir görünüme kavuşturulması için yürütülen çalışmalar kapsamında, cami ve bedesten tarzı ticarethanelerin yer aldığı bölümde zemin düzenleme işçiliği devam ediyor.

İstanbul Caddesi'ndeki gibi kaymaz özellikli granit taşların döşenmesiyle birlikte kent estetiği ile uyumlu hale gelecek olan meydanın, ibadet ve ticaret alanlarını birbirinden ayıracak yeşil alanlarla daha güzel bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de projenin her aşamasını yerinde takip ediyor. Zemin düzenleme çalışmalarının son durumunu görmek üzere uygulama alanını gezen Başkan Özlü, beraberinde Başkan Yardımcısı Okan Kaltu ve ilgili birim müdürleri ile incelemelerde bulundu. Kalıcı yatırımın her aşamasını en ince ayrıntısına kadar istişare eden Özlü ve Kaltu, cami dışında namaz kılınmasını da göz önünde bulundurarak granit taşların kıble yönüne göre ve 2'şer metre aralıklarda siyah bazalt olacak şekilde döşenmesi konusunda fikir birliğine vardı.

İncelemeleri sırasında cami cemaati ile de sohbet eden Başkan Özlü, "Bu caminin meydanı bir numara olsun istiyorum. Arkadaşların önerisi; düzeni sağlayacak şekilde taşları kıbleye göre döşeyelim şeklinde. Geldiğiniz zaman kıbleyi aramayacaksınız, direk Allahu Ekber diyeceksiniz. Bu taş çok kaliteli ve dayanıklı. Düzenleme çalışmaları sona erdiğinde burayı dubalarla çevireceğiz, araç girmeyecek. Buradaki esas eser cami, bütün etrafı camiye benzetmeye çalışıyoruz. Bir de buranın aydınlatması var. Aydınlatması ve zemini ile çok güzel bir meydan olacak. Burası Düzce'nin en nezih mekanı olacak" dedi.

Vatandaşlar da düzenleme çalışmaları ile hem caminin hem de çevresinin güzelleşeceğini ifade ederek, projeye yönelik beğenilerini dile getirdiler. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Belediye Başkanı Cedidiye Kent Meydanı Projesi'ni İnceledi - Son Dakika

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