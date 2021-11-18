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Düzce Belediyesi gönüllere dokunuyor - Son Dakika

Düzce Belediyesi gönüllere dokunuyor

18.11.2021 11:43
Düzce Belediyesi gönüllere dokunuyor

Düzce Belediyesi, "Gönül belediyeciliği" anlayışıyla gönüllere dokunmayı sürdürüyor.

Düzce Belediyesi, "Gönül belediyeciliği" anlayışıyla gönüllere dokunmayı sürdürüyor. Tüm birimleriyle Düzce'nin gelişimi adına çalışmalarını sürdüren Düzce Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çatısı altında uzun süredir devam ettirdiği 'Evde Bakım ve Öz Bakım Hizmetleri' çalışmasıyla yüzlerde tebessüm bırakıyor.

Düzce Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen 'Evde Bakım ve Öz Bakım Hizmeti' ile kişisel bakımlarını karşılamakta zorluk çeken hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların yüzlerinde tebessüm bırakmaya devam ediyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekipler, merkeze bağlı mahallelerde bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin hem kişisel hem de ev temizliklerini gerçekleştirerek hasta, yaşlı ve engelli bireylerin yalnız olmadığını hissettiriyor.

Ekipler her noktada

Çay Mahallesinde ikamet eden Aysel Özel isimli yaşlı bireyi ziyaret eden ekipler, gerek ev gerekse öz bakımlarına yardımcı oldu. Düzce Belediyesi'ne minnettar olduğunu belirten Aysel Özel, "Belediyemizden Allah razı olsun. Elinden geleni yapıyor. Desteklerinden ötürü çok memnunuz" derken, Gümüşpınar Mahallesinde yaşayan ve 5 yıldır belediyenin evde bakım hizmetlerinden yararlanan görme engelli Zehra Demircan da belediyenin hizmetlerinden memnun olduğunu söyledi. Demircan; "Allah hepsinden razı olsun. Bizlere verdiği hizmetlerden ötürü Düzce Belediyesine ve başkanımız Faruk Özlü Bey'e teşekkürlerimi sunarım" diye konuştu.

Belirlenen periyotlar eşliğinde ziyaretlerini sürdüren ekiplerin bir sonraki durağı Akpınar Mahallesinde ikamet eden yürüme engelli Mehtap Bilgin oldu. Uzun süredir Düzce Belediyesinin evde bakım ve öz bakım hizmetlerinden faydalandığını dile getiren Bilgin, kendisine yapılan desteklerden dolayı Düzce Belediyesine teşekkürlerini iletti.

Karaca Mahallesi sakinlerinden 90 yaşındaki Hakkı Erdem ise öz bakım hizmetlerinden ev temizliğine bir çok konuda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün kendilerine yardımcı olduğunu belirterek, "Hepsinden Allah razı olsun. Sağ olsunlar. Bizleri hiç yalnız bırakmıyorlar" dedi. - DÜZCE

Düzce Belediyesi gönüllere dokunuyor
Düzce Belediyesi gönüllere dokunuyor
Düzce Belediyesi gönüllere dokunuyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Düzce Belediyesi gönüllere dokunuyor - Son Dakika


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