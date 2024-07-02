Düzce Belediyesi Toplu Sünnet Şöleni İlk Aşamasını Tamamladı

Yerel

Düzce Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen toplu sünnet şöleninin ilk adımı olan 125 çocuğun sünnet operasyonları gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi tarafından 12 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek Toplu Sünnet Şöleni'nin ilk aşaması olan sünnet operasyonları gerçekleştirildi. Daha önce Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne kaydı yapılan ailelerin çocukları sünnet ettirildi. Uzman doktor eşliğinde steril bir ortamda gerçekleştirilen sünnet operasyonlarında 125 çocuk erkekliğe ilk adımlarını attı. Palyaço eşliğinde gerçekleştirilen operasyonlarda çocuklara destek vermek için Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Barış Bayrak ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Elife Özerçetin'de hazır bulundu.

Sünnet operasyonlarının tamamlanması ile 12 Temmuz'da 23 Nisan Parkında düzenlenecek eğlence için hazırlıklar da başladı. Saat 18.00'da belediye önünden başlayacak sünnet gezisi ile başlayacak organizasyon, 18.30'da 23 Nisan Parkında gerçekleştirilecek olan sünnet şöleni ile devam edecek. Çeşitli etkinliklerin düzenleneceği ve ikramlarında olacağı şölene tüm Düzceliler katılabilecek. - DÜZCE