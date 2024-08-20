Düzce'de 2 katlı evde yangın çıktı - Son Dakika
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Düzce'de 2 katlı evde yangın çıktı

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Düzce'nin Çilimli ilçesinde Kara ailesine ait 2 katlı bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

20.08.2024 21:21  Güncelleme: 21:25
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Düzce'de 2 katlı evde yangın DÜZCE - Düzce'nin Çilimli ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Demirciler Mahallesi'nde Kara ailesine ait 2 katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evin çatısında başlayan yangın kısa sürede evi sardı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine Çilimli ve Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere hemen müdahale ederek yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. Yangın sonucu evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Düzce\'de 2 katlı evde yangın çıktı
Kaynak: İHA

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