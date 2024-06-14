Düzce'de 73 Bin Öğrenci Karne Heyecanı Yaşadı - Son Dakika
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Düzce'de 73 Bin Öğrenci Karne Heyecanı Yaşadı

Okulların tatile girmesiyle birlikte Düzce'de 73 bin 700 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Türkiye genelinde ilk ve orta dereceli okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte okullarda karne heyecanı yaşandı. Düzce'de de 317 okulda 73 bin 700 öğrenci karnesini öğretmenlerinin elinden aldı. İlkokullarda ise ilk defa karnesini alan öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Okulların 4. sınıfından mezun olan öğrenciler ise hüzne boğuldu. Okullarda öğrencilerin karne almasıyla başlayan yaz tatili 9 Eylül'de ilk ders zilinin çalmasıyla bitecek. Karnelerini Başkan Yıldız'ın elinden aldılar. Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız'da karne sevinci yaşayan öğrencilerinin mutluluklarını ortak oldu. Yılmaz, öğrencilerin karnelerini tek tek dağıttı. Karnelerini alan çocuklar ise mutluluklarını aileleriyle paylaştılar.

14.06.2024 12:47
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DÜZCE(İHA) – Okulların tatile girmesiyle birlikte Düzce'de 73 bin 700 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Türkiye genelinde ilk ve orta dereceli okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte okullarda karne heyecanı yaşandı. Düzce'de de 317 okulda 73 bin 700 öğrenci karnesini öğretmenlerinin elinden aldı. İlkokullarda ise ilk defa karnesini alan öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Okulların 4. sınıfından mezun olan öğrenciler ise hüzne boğuldu.

Okullarda öğrencilerin karne almasıyla başlayan yaz tatili 9 Eylül'de ilk ders zilinin çalmasıyla bitecek.

Karnelerini Başkan Yıldız'ın elinden aldılar

Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız'da karne sevinci yaşayan öğrencilerinin mutluluklarını ortak oldu. Yılmaz, öğrencilerin karnelerini tek tek dağıttı. Karnelerini alan çocuklar ise mutluluklarını aileleriyle paylaştılar. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'de 73 Bin Öğrenci Karne Heyecanı Yaşadı - Son Dakika

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