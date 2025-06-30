Düzce\'de AFAD Akreditasyon Kampı Gerçekleşti

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin ikinci kez ev sahipliği yaptığı AFAD Marmara Bölgesi Akreditasyon Kampı 732 kişinin katımıyla yapıldı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen farklı eğitim ve becerilere sahip arama kurtarma ekiplerinin bir araya gelerek bilgi ve tecrübe paylaşımı yaptığı 3 günlük "AFAD Marmara Bölgesi Akreditasyon Kampı" tamamlandı.

11 ilden gelen 57 ekip, 130 araç ve 620'si akredite olmak üzere toplam 732 personelin katılım sağladığı kampa AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir katıldı.

Vali Selçuk Aslan, akreditasyon kampına ikinci kez ev sahipliği yapmaktan duyulan mutluluğu belirterek; arama kurtarma alanında yetkin insan kaynağı yetiştirilmesinde ülkemizin dünya çapında geldiği noktaya işaret ederek, valilik himayesinde Düzce'de yapılan çalışmalara dikkat çekti. - DÜZCE