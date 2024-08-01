Düzce\'de Bostanlık köyü sakinleri doğalgaz taleplerini iletti

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de köyden geçen doğalgaz hattının kendi evlerine de ulaşmasını isteyen Bostanlık köyü sakinleri ile bir araya gelen AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk "gereken taleplerinin takipçisi olacağız" dedi.

Düzce'de Bostanlık köyünde bulunan bir işletmeye doğalgaz hattı çekilmesi için çalışma yapılırken, köylüler kendi evlerine de doğalgaz hattı çekilmesini talep etti. Talepleri yerine gelmeyen köylüler hafta sonu Gölyaka-Düzce bağlantı yolunu trafiğe kapatıp doğalgaz borusu için açılan çukurları kapatmışlardı.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüoğlu, Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, Düzce Genel Sekreteri Nuri Çelik, partililer Bostanlı köyü sakinleri ile bir araya geldi.

Milletvekili Öztürk, "Bostanlık Köyü'nün güzel insanlarıyla gönül gönüleyiz. Köyümüzün ihtiyaçları ile vatandaşlarımızın talep ve sorunlarını dinledik, çözüm önerilerini konuştuk. Vatandaşımızın derdi bizim derdimiz, sorunu bizim sorunumuzdur. Tüm enerjimiz ve gayretimizle çözüme kavuşturulması gereken taleplerinin takipçisi olacağız" ifadelerinde bulundu.

İl Başkanı Şengüloğlu, "Köy Muhtarımız ve kıymetli hemşehrilerimizle bir araya gelerek köyümüzün ihtiyaçlarını konuştuk, istek ve taleplerini dinledik. Derdiyle dertlendiğimiz ve daima en iyisini hak eden hemşehrilerimizin bizden beklentilerini gerçekleştirmek için çaba sarf ediyor, gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Biz her zaman hemşehrilerimizin sorunlarına ve şikayetlerine çözüm üretmenin gayretinde olduk. Bu istikamette de yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - DÜZCE