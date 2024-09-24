Düzce\'de Organik Tarım İncelemesi

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Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Dr. Başak Egesel, Düzce'de iyi tarım uygulamaları ve organik tarım faaliyetlerini yerinde inceledi.

Daire Başkanı Dr. Başak Egesel, beraberinde Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun ile Düzce'nin Yığılca ilçesi İğneler köyünde Bakanlık desteğiyle 65 üretici ile 3 yıldır yürütülen 'Düzce Organik Ürün Üretiyor, İstanbul Temiz Su Tüketiyor Projesi' kapsamında organik tarım üretimi yapılan fındık bahçelerini yerinde görerek, çiftçilerle fikir alışverişinde bulundu. Daire Başkanı Egesel, uygulanan projelerle ilgili Bakanlığın desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Ayrıca Egesel, Yığılca'da faaliyet gösteren üreticilerden Selahattin Bulut'un İyi Tarım Uygulamaları ile üretim yaptığı 170 bin kapasiteli etlik piliç üretim sahasını da yerinde ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Düzce'de kadınların kurduğu ilk tarım kooperatifi olan Düzce Konaklı Köyü Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de ziyaret edildi. - DÜZCE