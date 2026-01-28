Düzce\'nin tarımı, taşkın riski ve DSİ yatırımları görüşüldü

DÜZCE(İHA) – AK Parti heyeti Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Düzce'nin tarım, su yönetimi ve altyapı yatırımlarını kapsayan bir görüşme yaptı.

AK Parti Düzce Milletvekilleri Ayşe Keşir, Ercan Öztürk ve AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Düzce'nin tarım, su yönetimi ve altyapı yatırımlarını kapsayan bir görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen görüşmede, Düzce'nin tarım, ormancılık ve kırsal kalkınma alanlarında yaşadığı mevcut sorunlar ile önümüzdeki döneme dair yatırım ihtiyaçları detaylı şekilde ele alındı. Heyet, sahadaki talepleri ve vatandaşlardan gelen geri bildirimleri doğrudan Bakan Yumaklı'ya iletti.

"Üreticiler için ekim nöbeti düzenlemesi"

Görüşmenin önemli gündem maddelerinden biri, üreticileri yakından ilgilendiren sulak arazilerde ekim nöbeti uygulaması oldu. Çiftçilerin bazı bölgelerde mevcut uygulamalar nedeniyle mağduriyet yaşadığını ifade eden heyet, bu konuda daha esnek ve bölgesel şartlara uygun bir düzenleme yapılması talebini dile getirdi. Ekim planlamasının hem verimliliği artıracak hem de üreticiyi rahatlatacak şekilde güncellenmesinin, Düzce tarımı açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

"Taşkın ve heyelan risklerine karşı önlemler"

Düzce'nin coğrafi yapısı nedeniyle sık sık gündeme gelen taşkın ve heyelan riskleri de görüşmenin ana başlıkları arasında yer aldı. Özellikle dere yatakları çevresinde yaşanan su baskınları ve toprak kaymaları konusunda kalıcı çözümlerin gerekliliğine dikkat çekildi. Bu kapsamda, riskli bölgelerde erken müdahale, dere ıslah çalışmaları ve koruyucu altyapı yatırımlarının artırılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca Boğaziçi Belediyesi 2. Etap Dere Islahı Projesi görüşmede özel olarak ele alındı. Projenin hem taşkın riskini azaltacağı hem de bölge halkının can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıdığı belirtildi. Heyet, projenin hızlandırılması ve sahada etkin şekilde uygulanması yönünde destek talebinde bulundu.

"Köy içme suları ve altyapı çalışmaları"

Görüşmenin bir diğer önemli başlığı ise Düzce genelinde yürütülen köy içme suyu projeleri oldu. İçme suyu hatlarında yapılan yer değişiklikleri ve hat kaydırmaları, bazı bölgelerde altyapı sorunlarını da beraberinde getirirken, bu süreçte yaşanan aksaklıklar Bakan Yumaklı'ya aktarıldı. Vatandaşların özellikle yaz aylarında su sıkıntısı yaşamaması için mevcut sistemlerin güçlendirilmesi ve yeni yatırımların planlanması gerektiği vurgulandı.

"DSİ çalışmalarında zarar gören yollar gündemde"

Devlet Su İşleri tarafından yürütülen çalışmalar sırasında zarar gören asfalt yolların onarımı da görüşmede gündeme geldi. AK Parti heyeti, altyapı yatırımlarının ardından yolların yenilenmesi ve onarılması için Bakan Yumaklı'dan destek istedi. AK Parti heyeti, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Düzce'ye yönelik projelere gösterdiği ilgi ve yapıcı yaklaşımından memnuniyet duyduklarını belirterek, destekleri için teşekkür etti. - DÜZCE