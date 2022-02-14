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Düzce TSO 3. meslek komitesinden Hasel'e ziyaret - Son Dakika

Düzce TSO 3. meslek komitesinden Hasel'e ziyaret

14.02.2022 11:19
Düzce TSO 3. meslek komitesinden Hasel'e ziyaret

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) 3. Meslek Komitesi olan kaplama, parke, kereste, mobilya imalatları ve satışları ilde faaliyetlerini sürdüren Hasel firmasını ziyaret etti.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) 3. Meslek Komitesi olan kaplama, parke, kereste, mobilya imalatları ve satışları ilde faaliyetlerini sürdüren Hasel firmasını ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarete; Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, 3. Meslek Komitesi Başkanı Şahin Bircan ve üyeler katıldı.

Ziyarette, Düzce'nin istihdamında ve ekonomisinde önemli firmalardan olan Hasel Teknik Ahşap İnşaat Otomotiv Sanayi firma sahibi Selçuk Sönmez ile hem ilin ekonomik durumu hem de ihracat çalışmaları hakkında istişare edildi. Ziyaret programı; TSO Başkanı Tuncay Şahin ve 3. Meslek Komitesi Başkanı Şahin Bircan'ın Hasel Teknik Ahşap İnşaat Otomotiv Sanayi firma sahibi Selçuk Sönmez'e hediye takdimi ile sona erdi. - DÜZCE

Düzce TSO 3. meslek komitesinden Hasel'e ziyaret
Düzce TSO 3. meslek komitesinden Hasel'e ziyaret

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Ticaret, Selçuk, İnşaat, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Düzce TSO 3. meslek komitesinden Hasel'e ziyaret - Son Dakika


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