Düzce TSO, Kalite Yönetim Sistemi Belgesini Yeniledi

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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), uluslararası standartlar ile hizmette kalite belgelerini yenilemeye devam ediyor.

Son olarak; 2004 yılından bu yana TSO'nun hizmet kalitesini güvence altına almış olduğu Kalite Yönetim Sistemi denetimlerinde, 22 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen tetkik sonrası yenilendi.

Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, oda hizmet ve yönetim sistemi belgelerinin düzenli olarak TSE tarafından denetlendiğini, oda olarak müşteri memnuniyeti ve kalite standartlarında, oda üyelerine en iyi şekilde hizmet vermenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Yapılan tetkik sonrası TS EN ISO 9001: 2015 yönetim sistemi belgesinin yenilenmesi ile odanın kalitesini ve sürdürülebilirliğini bir kez daha kanıtladığını belirten Erdoğan Bıyık, TSE ve diğer bağımsız kuruluşlarla olan belgelendirme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini de sözlerine ekledi. - DÜZCE