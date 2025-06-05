Düzce Üniversitesi'nde Bayramlaşma Töreni - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi'nde Bayramlaşma Töreni

Düzce Üniversitesi\'nde Bayramlaşma Töreni
05.06.2025 11:39
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Rektör Sözbir, Kurban Bayramı'nı kutlayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bayramlaşma Töreni, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Törene; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç, Prof. Dr. Ali Öztürk, Genel Sekreter Nihat Yıldız, akademik ve idari birim yöneticileri ile üniversite mensupları katıldı.

Düzce Üniversitesi personelinin Kurban Bayramı'nı tek tek kutlayan Rektör Nedim Sözbir; bizleri Yüce Allah'a yaklaştıran, paylaşma ve dayanışma duygularını en güzel şekilde yaşamamıza vesile olan, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren mübarek Kurban Bayramı'nın, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.

Bayramlaşma Töreni, Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Menekşe tarafından yapılan duanın ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Üniversitesi'nde Bayramlaşma Töreni - Son Dakika

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