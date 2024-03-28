Düzce Üniversitesi'nde Free Mover Programı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce Üniversitesi'nde Free Mover Programı Başladı

Düzce Üniversitesi\'nde Free Mover Programı Başladı

Düzce Üniversitesi, öğrencilerin yurt dışında misafir öğrenci olarak öğrenim görmelerini sağlayan Free Mover programını uygulamaya başladı. Program kapsamında Gürcistan Üniversitesi'nden iki öğrenci Düzce Üniversitesi'nde eğitim görüyor. Programın amacı, öğrenci değişimini arttırmak ve farklı ülkelerle iş birliğini geliştirmektir.

28.03.2024 09:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğrencilerin bir yarıyıl veya bir akademik yıl için yurt dışındaki bir üniversitede Free Mover öğrencisi (misafir öğrenci) statüsünde öğrenim gördükleri Free Mover programı Düzce Üniversitesi'nde uygulanmaya başladı.

Düzce Üniversitesi'nde ilk defa başlayan program hakkında görüşlerini dile getiren Uluslarararası Ofis Koordinatörü Doç. Dr. Sibel Bayram, "Erasmus yoluyla öğrenci değişimi programları yürütmekteyiz. Ancak bütçeden dolayı bu programlardan sınırlı sayıda öğrenciler faydalanmaktadır. Erasmus ülkesi olmayan diğer ülkelerdeki üniversitelerle de iş birliğimizi geliştirmek, öğrenci değişimini daha fazla sağlamak için bu dönem bu programa başladık. Şu anda iş birliği anlaşmamızın olduğu üniversitelerle karşılıklı olarak herhangi bir ücret talep etmeden bu programı yürütmekteyiz. Program kapsamında ilk defa Gürcistan Üniversitesi'nden Üniversitemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde misafir öğrenci olarak Ketevan Cinikaşviliyim ve Tamriko Kakhadze öğrenim görüyor. Önümüzdeki dönem daha fazla üniversiteyle iş birliği yaparak Free Mover programı öğrenci değişimini arttırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Free Mover programı öğrencisi Ketevan Cinikaşviliyim konuyla ilgili olarak "Hayatta insanın hedefleri önemlidir. Gürcistan Üniversitesi'nde, Doğu Bilimleri Fakültesi'nde eğitim gören bir öğrenci olarak hedeflerime giden yolculuğum Düzce'de devam ediyor. Düzce Üniversitesi'nde, Tür Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde bu dönem öğrenim görmekteyim. Her şey çok aniden oldu ama burada yaşamak çok güzel. Her şey Sibel hocanın Gürcistan'a gelişiyle değişti. Ben en az bir dönem Türkiye'deki üniversitelerin birinde öğrenim görmek istiyordum. Sibel Bayram, Gürcistan'daki farklı okulları ve bizim üniversitemizi de ziyaret etti. Düzce Üniversitesi hakkında bilgi edindim ve bana çok ilginç geldi. Bana buraya gelmeyi teklif etti. Tabii ben de bu fırsatı kaçırmadım ve çok da memnunum. Buradaki insanlara, akademisyenlere, öğrencilere, herkese çok alıştık. Farklı kulüplere katıldık ve öğrencilik hayatımız daha ilginç geçiyor. Burada olmak benim ve geleceğim için çok faydalı. Bunun için tabii Düzce Üniversitesi'ne ve bu konuda çalışan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Programdan faydalanan Tamriko Kakhadze ise "Düzce Üniversitesi hakkında bilgiyi Doç. Dr. Sibel Bayram'dan öğrendim ve bu fırsatı kaçırmamam gerektiğini düşündüm. Düzce Üniversitesi bana bir sömestre boyunca Türkiye'de eğitim görme fırsatı verdi ve ben de hemen kabul ettim. Hocalarımın yardımıyla kısa sürede Düzce'ye geldim ve buradaki maceram başladı. Düzce'ye gelmeden önce yeni bir ülkeye nasıl uyum sağlayacağım konusunda endişelerim vardı ama geldikten sonra beklentilerimin ötesine geçti. Kısa sürede hem şehre, hem de üniversiteye alıştım. Türkiye'de kaliteli bir eğitim almayı, farklı kültür ve geleneklere sahip insanlarla tanışmayı umuyordum ve Düzde Üniversitesi tüm bunları gerçekleştirmemi sağladı. Üniversitenin sunduğu eğitimin kalitesini, nitelikli akademik kadrosunu ve çeşitli bölümlerdeki akademik programları gerçekten çok beğeniyorum. Bu kısa zamanda çok şey öğrendim ve umarım daha birçok şey öğreneceğim" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Düzce, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Üniversitesi'nde Free Mover Programı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Solana ve The Book of Meme (BOME) Piyasada Yükselişte
    18 Mar Solana ve The Book of Meme (BOME) Piyasada Yükselişte

    Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.

  • Gökhan Zan: TİP'in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım
    18 Mar Gökhan Zan: TİP'in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım

    Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.

  • TİP'in adaylığını çektiği Gökhan Zan ile ilgili bomba iddia: AK Parti'den 5 milyon dolar ve TRT'de spor yorumculuğu istemiş
    18 Mar TİP'in adaylığını çektiği Gökhan Zan ile ilgili bomba iddia: AK Parti'den 5 milyon dolar ve TRT'de spor yorumculuğu istemiş

    Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.

  • Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne 3 balistik füze fırlattığını açıkladı
    18 Mar Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne 3 balistik füze fırlattığını açıkladı

    Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne üç balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi. Denemeler, Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle şiddetle kınandı. Japonya Başbakanı, füze denemelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal olarak nitelendirdi.


09:19 Çakarları sökülen muhtar adayı sessizliğini bozdu: Bizi yıpratmaya kalktılar Çakarları sökülen muhtar adayı sessizliğini bozdu: Bizi yıpratmaya kalktılar
08:23 YSK duyurdu: 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesi durumunda yeni seçimler 2 Haziran Pazar günü yapılacak YSK duyurdu: 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesi durumunda yeni seçimler 2 Haziran Pazar günü yapılacak
08:19 Emeklilerin promosyon ödemeleri bugün başlıyor Başvurular e-devlet üzerinden yapılabiliyor Emeklilerin promosyon ödemeleri bugün başlıyor! Başvurular e-devlet üzerinden yapılabiliyor
07:52 Cübbeli’den İsmailağa Cemaati’ne yanıt: Tarikat Hasan Efendi’nin tarikatı değildir ki beni ihraç etsin Cübbeli'den İsmailağa Cemaati'ne yanıt: Tarikat Hasan Efendi'nin tarikatı değildir ki beni ihraç etsin
23:49 Teröristin Türkiye’ye iadesini engellemeye çalışan PKK yandaşları, Fransa’da havalimanı bastı Teröristin Türkiye'ye iadesini engellemeye çalışan PKK yandaşları, Fransa'da havalimanı bastı
08:33 41 ilde Narkoçelik operasyonu 1 ton uyuşturucu ele geçirildi 41 ilde Narkoçelik operasyonu! 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
08:11 Yıldız Tilbe emekli oldu Alacağı maaşı da hiç beğenmedi Yıldız Tilbe emekli oldu! Alacağı maaşı da hiç beğenmedi
07:49 Aldığı kremlerden istediği etkiyi göremeyen Kuşum Aydın isyan etti: Param bitti Aldığı kremlerden istediği etkiyi göremeyen Kuşum Aydın isyan etti: Param bitti
07:21 İstinat duvarına çarpan otomobilde 2 kişi can verdi İstinat duvarına çarpan otomobilde 2 kişi can verdi
06:40 Aracın önünü kesip kurşun yağdırdılar: 2 yaralı Aracın önünü kesip kurşun yağdırdılar: 2 yaralı
00:36 3 aylık hamile eşini bıçaklayıp öldürdü Uyuşturucu ayrıntısı şaşırttı 3 aylık hamile eşini bıçaklayıp öldürdü! Uyuşturucu ayrıntısı şaşırttı
00:27 İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan canlı yayında Yeniden Refah’a zeytin dalı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan canlı yayında Yeniden Refah'a zeytin dalı
00:06 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a: Seni kim şampiyon yapmıyor, bana isim ver Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Seni kim şampiyon yapmıyor, bana isim ver
21:24 PEGIDA lideri yine Kur’an’a saldırdı PEGIDA lideri yine Kur'an'a saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 09:55:28. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce Üniversitesi'nde Free Mover Programı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement