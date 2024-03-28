Düzce Üniversitesi\'nde Free Mover Programı Başladı

Öğrencilerin bir yarıyıl veya bir akademik yıl için yurt dışındaki bir üniversitede Free Mover öğrencisi (misafir öğrenci) statüsünde öğrenim gördükleri Free Mover programı Düzce Üniversitesi'nde uygulanmaya başladı.
Düzce Üniversitesi'nde ilk defa başlayan program hakkında görüşlerini dile getiren Uluslarararası Ofis Koordinatörü Doç. Dr. Sibel Bayram, "Erasmus yoluyla öğrenci değişimi programları yürütmekteyiz. Ancak bütçeden dolayı bu programlardan sınırlı sayıda öğrenciler faydalanmaktadır. Erasmus ülkesi olmayan diğer ülkelerdeki üniversitelerle de iş birliğimizi geliştirmek, öğrenci değişimini daha fazla sağlamak için bu dönem bu programa başladık. Şu anda iş birliği anlaşmamızın olduğu üniversitelerle karşılıklı olarak herhangi bir ücret talep etmeden bu programı yürütmekteyiz. Program kapsamında ilk defa Gürcistan Üniversitesi'nden Üniversitemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde misafir öğrenci olarak Ketevan Cinikaşviliyim ve Tamriko Kakhadze öğrenim görüyor. Önümüzdeki dönem daha fazla üniversiteyle iş birliği yaparak Free Mover programı öğrenci değişimini arttırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Free Mover programı öğrencisi Ketevan Cinikaşviliyim konuyla ilgili olarak "Hayatta insanın hedefleri önemlidir. Gürcistan Üniversitesi'nde, Doğu Bilimleri Fakültesi'nde eğitim gören bir öğrenci olarak hedeflerime giden yolculuğum Düzce'de devam ediyor. Düzce Üniversitesi'nde, Tür Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde bu dönem öğrenim görmekteyim. Her şey çok aniden oldu ama burada yaşamak çok güzel. Her şey Sibel hocanın Gürcistan'a gelişiyle değişti. Ben en az bir dönem Türkiye'deki üniversitelerin birinde öğrenim görmek istiyordum. Sibel Bayram, Gürcistan'daki farklı okulları ve bizim üniversitemizi de ziyaret etti. Düzce Üniversitesi hakkında bilgi edindim ve bana çok ilginç geldi. Bana buraya gelmeyi teklif etti. Tabii ben de bu fırsatı kaçırmadım ve çok da memnunum. Buradaki insanlara, akademisyenlere, öğrencilere, herkese çok alıştık. Farklı kulüplere katıldık ve öğrencilik hayatımız daha ilginç geçiyor. Burada olmak benim ve geleceğim için çok faydalı. Bunun için tabii Düzce Üniversitesi'ne ve bu konuda çalışan herkese çok teşekkür ederim" dedi.
Programdan faydalanan Tamriko Kakhadze ise "Düzce Üniversitesi hakkında bilgiyi Doç. Dr. Sibel Bayram'dan öğrendim ve bu fırsatı kaçırmamam gerektiğini düşündüm. Düzce Üniversitesi bana bir sömestre boyunca Türkiye'de eğitim görme fırsatı verdi ve ben de hemen kabul ettim. Hocalarımın yardımıyla kısa sürede Düzce'ye geldim ve buradaki maceram başladı. Düzce'ye gelmeden önce yeni bir ülkeye nasıl uyum sağlayacağım konusunda endişelerim vardı ama geldikten sonra beklentilerimin ötesine geçti. Kısa sürede hem şehre, hem de üniversiteye alıştım. Türkiye'de kaliteli bir eğitim almayı, farklı kültür ve geleneklere sahip insanlarla tanışmayı umuyordum ve Düzde Üniversitesi tüm bunları gerçekleştirmemi sağladı. Üniversitenin sunduğu eğitimin kalitesini, nitelikli akademik kadrosunu ve çeşitli bölümlerdeki akademik programları gerçekten çok beğeniyorum. Bu kısa zamanda çok şey öğrendim ve umarım daha birçok şey öğreneceğim" şeklinde konuştu. - DÜZCE
Son Dakika › Yerel › Düzce Üniversitesi'nde Free Mover Programı Başladı - Son Dakika
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