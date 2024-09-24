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Düzce Üniversitesi Tanıtım Günleri Başladı

Düzce Üniversitesi Tanıtım Günleri Başladı

Düzce Üniversitesinin öğrenci toplulukları tanıtım günleri 15 Temmuz Meydanı'nda sürüyor.

24.09.2024 17:39
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Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen Düzce Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başladı.

100'den fazla öğrenci topluluğunun yer aldığı Düzce Üniversitesi; öğrencilerinin kariyerleri ile ilgili gelişimlerine, yeni fikirlerin, buluşların, çalışmaların ortaya çıkmasına ortam sağlayacak faaliyetlerin hayata geçirilmesine katkı sağlıyor. Bu kapsamda, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tanıtım stantları kuran Düzce Üniversitesi öğrenci toplulukları, yaptıkları ve 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nda gerçekleştirecekleri etkinlik ve faaliyetlerle ilgili Düzce Üniversitesi öğrencilerine bilgilendirmede bulunuyor. Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişiminde önemli rol oynayan bu topluluklar, gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri, panel, konferans, söyleşi, sanatsal etkinlikler ve sportif faaliyetlerle Düzce Üniversitesi öğrencilerinin kendilerini ifade etmelerine, sorumluluk almalarına ve potansiyellerini keşfetmelerine de imkan sağlıyor.

Üç gün süresince devam edecek Düzce Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri'ndeki stantları ziyaret eden Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, öğrencilere yapacakları çalışmalar için başarılar diledi.

Düzce Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri, 26 Eylül 2024 tarihinde sona erecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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