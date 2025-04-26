Düzce\'ye 4 Milyar Liralık Altyapı Yatırımı

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün, Melen suyuna kanalizasyon

karıştığını gündeme taşımasının ardından İSKİ, Düzce'ye 4 milyar liralık dev altyapı yatırımı yapma kararı aldı.

Başkan Faruk Özlü, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Düzce'ye 4

milyar liranın üzerinde yatırım yapma kararı aldığını açıkladı. Başkan Özlü, bu kararın, sosyal medya ve basın üzerinden yaptığı eleştiriler ve kamuoyu oluşturma çabalarının bir sonucu olduğunu vurguladı.

Özlü, İSKİ tarafından Düzce'ye yapılması gereken yatırımların tamamlanmaması nedeniyle İstanbul'un içme suyu kaynağı Melen'e kanalizasyon suları karıştığını belirterek, bu duruma kamuoyu önünde defalarca dikkat çektiğini ifade etti. Yaşanan gelişmelerin ardından İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kahraman'ın kendisini arayarak Düzce'ye geldiğini anlatan Özlü, yapılan görüşmelerin ardından yatırımların başlamasına karar verildiğini söyledi.

Başkan Özlü, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "İSKİ'nin son 5 yılda Düzce'de yaptığı yatırımların ortalaması toplam bütçesinin yalnızca yüzde 1,77'si. Bu kabul edilemezdi. Yaptığımız çıkışın ardından İSKİ Düzce'ye yatırım yapma kararı aldı. Şu anda İSKİ'nin Düzce'ye yapacağı yatırım 4 milyar liranın üzerinde. İhale tamamlandı, GAP İnşaat çalışmalara başladı. 4 ayrı ekiple 1 yıl içinde arıtma tesislerini tamamlayacaklar."

Yatırım kapsamında Düzce'de arıtma tesisleri ile bağlantı hatlarının inşa edileceğini ifade eden Başkan Özlü, bu gelişmenin yalnızca bir başlangıç olduğunu ve Düzce'nin hak ettiği yatırımları almaya devam edeceğini belirtti. - DÜZCE