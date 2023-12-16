Düzceli öğrencilerin başarısı

Türkiye Aşçılar Federasyonu'nun düzenlediği Uluslararası Gastronomi Mutfak Festivalinde Düzceli öğrenciler 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu'nun düzenlediği 20th International İstanbul Gastronomy Festivali Mutfak Günleri Yarışması'nda Liselerarası "Yılın En İyi Ekibi" kategorisinde Kaynaşlı Şehit Sabri Altınbaş Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri 2 Altın Madalya ve 1 Gümüş Madalya kazandı. - DÜZCE