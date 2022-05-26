Düzensiz göçmen akımı için çözüm önerileri görüşüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Düzensiz göçmen akımı için çözüm önerileri görüşüldü

26.05.2022 10:15
Düzensiz göçmen akımı için çözüm önerileri görüşüldü

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Göç İdaresi Başkanlığı'nın düzenlediği ve 7 il valisinin bulunduğu 10. Bölge Düzensiz Göç ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Göç İdaresi Başkanlığı'nın düzenlediği ve 7 il valisinin bulunduğu 10. Bölge Düzensiz Göç ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Düzensiz göçle daha etkin mücadele edilmesi amacıyla Bilecik'in de içinde bulunduğu, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, Kütahya, Sakarya ve Yalova İlleri ile 10. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı Bursa'da gerçekleştirildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya; Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve diğer illerin valileri katıldı. Toplantıda il sınırlarında yaşanan düzensiz göç ve göçmen olaylarının güncel durumu, alınan önlemler, yapılan çalışmalar ile istatistiki bilgiler paylaşılarak, istişareler yapıldı.

Toplantısı, düzensiz göçmen akımı hakkında görüş ve çözüm önerilerinin görüşülmesinin ardından son buldu. - BİLECİK

Düzensiz göçmen akımı için çözüm önerileri görüşüldü
Düzensiz göçmen akımı için çözüm önerileri görüşüldü

YORUMLAR
500
Midilli Belediye Başkanı Kytelis, Ayvalık'ta ziyaretlerde bulundu Midilli Belediye Başkanı Kytelis, Ayvalık'ta ziyaretlerde bulundu TBB Başkanı Erinç Sağkan: Göç ve Mültecilik Olgusu Bilim Süzgecinden Geçmiş Tartışmalara Dayanarak Ele Alınmalı TBB Başkanı Erinç Sağkan: Göç ve Mültecilik Olgusu Bilim Süzgecinden Geçmiş Tartışmalara Dayanarak Ele Alınmalı
Kaynak: İHA

Balıkesir, Bilecik, Bursa, GÖÇ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzensiz göçmen akımı için çözüm önerileri görüşüldü - Son Dakika


Son Dakika
14:25 Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Bikinili pozuna beğeni yağdı
14:22 İki kardeşi bıçaklayıp motosikletiyle hastaneye bıraktı! 1 kişinin öldüğü olayda şüpheli yakalandı
14:17 Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti
14:07 Merkez Bankası'nın faiz kararı 14'te sabit kaldı
13:56 Mahkeme "Man Adası" davasında karara vardı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve ailesine 100 bin TL tazminat ödeyecek
13:51 Simitin 4 lira olduğunu duyunca kendinden geçti! Fırın sahibini yumruklarla darp etti
13:30 Avrupa şampiyonu Anadolu Efes, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti: 2 metre 22 santimlik Pleiss'i gören Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
13:28 Mevlüt Çavuşoğlu terör saldırılarına dikkat çekti: Tehdit artıyor ve gereğini yapmamız lazım
13:01 Konseri iptal edilen Melek Mosso konu ile ilgili açıklama yaptı: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı
12:21 Kansere yakalanan Billur Kalkavan, takipçilerine seslendi: Sizden rica ediyorum ilaç, bitki, doktor önermeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 14:29:41. #1.13#
SON DAKİKA: Düzensiz göçmen akımı için çözüm önerileri görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement