EB Hastası Mert Akbaba Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Yerel

EB Hastası Mert Akbaba Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eskişehir'de Epidermolysis Bullosa (EB) hastalığından dolayı vefat eden 13 yaşındaki Mert Akbaba'nın cenazesi, Alaaddin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'a götürüldü. Baba ve ağabeyinin gözyaşlarına boğulduğu törende, Mert Akbaba'ya destek olmaya çalışan birçok kurum ve vatandaş da hazır bulundu.

04.07.2024 13:49
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Eskişehir'de, yakalandığı Epidermolysis Bullosa (EB) hastalığından dolayı vefat eden 13 yaşındaki Mert Akbaba, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Eskişehir'de küçük yaşlarda Epidermolysis Bullosa (EB) teşhisi konulan 13 yaşındaki Mert Akbaba, Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra birçok kamu kurumu, sivil toplum örgütü ve vatandaşların destek olmaya çalışmıştı. Küçük Mert, hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. 13 yaşında hayata gözlerini yuman Mert Akbaba'nın cenazesi, son yolcuğuna uğurlanmak için Alaaddin Camii'ne getirildi. Oğlunun tabutunun başından ayrılmayan baba Bülent ve Mert'in ağabeyi Berkay Akbaba adeta gözyaşlarına boğulurken, ayakta durmakta güçlük çektikleri görüldü. İkindi namazına müteakip alınan helalliğin ardından kılınan cenaze namazının ardından, Mert Akbaba'nın tabutu omuzlarda cenaze aracına taşındı. Mert Akbaba'nın cenazesi, defnedilmek üzere Asri Mezarlık'a götürüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel EB Hastası Mert Akbaba Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: EB Hastası Mert Akbaba Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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