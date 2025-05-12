Ebe ve Hemşireler Kalıcı Çözüm İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ebe ve Hemşireler Kalıcı Çözüm İstiyor

Geniş Video İzle

SES Düzce Temsilcisi Yılmaz, sağlık çalışanlarının sorunlarına kalıcı çözümler talep etti.

12.05.2025 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Tuncay TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) - Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Düzce Temsilcilik Eş Başkanı Cemal Yılmaz, ebe ve hemşirelerin yalnızca özel günlerde hatırlanmak istemediğini, sorunlarına kalıcı çözümler talep ettiklerini belirterek, "Pandemi ve deprem süreci, ebelik ve hemşireliğin ne kadar vazgeçilmez olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.

Düzce Devlet Hastanesi önünde açıklama yapan Yılmaz, her yıl 21-28 Nisan'ın Ebeler Haftası, 5 Mayıs'ın Dünya Ebeler Günü, 12-18 Mayıs'ın Hemşirelik Haftası ve 12 Mayıs'ın Hemşireler Günü olarak kutlandığına dikkati çekti.

Ancak sağlık sisteminde yaşanan sorunların, ebe ve hemşirelerin yalnızca bu tarihlerde hatırlanmasını kabul edilemez kıldığını söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kovid-19 pandemisi ve deprem süreci, ebelik ve hemşireliğin ne kadar vazgeçilmez olduğunu bir kez daha gösterdi. Ebe ve hemşirelerin iş yükleri de AB ve OECD ülkelerine göre daha fazla ancak neredeyse onların yarısı kadar ücret almaktadır. Özellikle emekliliğe yansıyan temel ücrette 'dönüşüm' politikaları ile yıllar içinde gerileme yaşanmıştır. Ebe ve hemşireler de diğer sağlık emekçileri gibi kısmen de olsa gelirlerini arttırmak için daha fazla mesai ve nöbet tutmaya başlamıştır. Yine döner sermaye, teşvik vb uygulamalar ile yapılan ücretlendirme yöntemi nedeniyle en temel hak olan dinleme hakkı dahi kullanılamamakta, yıllık izinlere dahi ayrılmamaktadırlar. Bu durum bile yaşanan yoksulluğu göstermektedir. Temel ücretler çok az olduğu için emekliliği gelen ebe ve hemşireler yoğun çalışma koşullarına rağmen emekli olmaktan imtina etmektedirler. Kısaca, günümüz çalışma koşulları, yoğun emek sömürüsünün olduğu vahşi kapitalizmin ilk dönemlerini anımsatmaktadır."

"Haklarımız iyileştirilsin"

Liyakatsiz yöneticiler, siyasal baskı ve ekonomik şiddet nedeniyle sağlık çalışanlarının mobbing ve şiddetle karşı karşıya kaldığını da ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Temel ücret üzerine eğitim durumu, yapılan işin niteliği ve riski, kıdem yılı gibi kriterler ile giydirilmiş ücret belirlensin. Bu gerçekleşinceye kadar bağımsız bir meslek grubu olan her sağlık emekçisinin yaptığı her işlem (enjeksiyon, serum, tansiyon ölçme, hasta bakımı vb.) kendi adlarına işlem puanı olarak işlenip karşılığı olan teşvik ödemesi verilsin. Kovid-19 pandemisi ve deprem ile birlikte daha da görünür hale gelen ebe-hemşire sayılarındaki açık giderilsin, kadrolu güvenceli istihdamla atama yapılsın. Fiili hizmet süresi zammı geçmiş hizmetleri de kapsayacak şekilde yeniden düzenlensin. Kadın ebe-hemşireler için analık ve süt izni süreleri yeniden düzenlensin, bu süreçlerde yeteri kadar ücretli izin verilsin. Her iş yerinde 7/24 hizmet veren ücretsiz kreş sağlansın. Ebe-hemşireler başta olmak üzere tüm sağlık emekçileri için güvenli çalışma ortamları oluşturulsun, şiddete karşı tüm tedbirler alınsın."

Açıklamasında, KHK ile ihraç edilen tüm sağlık emekçilerinin görevlerine iade edilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, "Ancak örgütlenirsek ve birlikte mücadele edersek haklarımızı alabiliriz. SES çatısı altında mesleğimize ve haklarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Cemal Yılmaz, Politika, Sendika, Emekçi, Deprem, Sağlık, Yerel, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ebe ve Hemşireler Kalıcı Çözüm İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:29
Türkan Şoray’ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Türkan Şoray'ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 00:10:59. #7.13#
SON DAKİKA: Ebe ve Hemşireler Kalıcı Çözüm İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.