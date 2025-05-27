Ebrar Çakır\'dan Bilecik\'e Şampiyonluk

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Adana'da düzenlenen Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda birincilik elde eden Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ebrar Çakır'ı makamında kabul etti.

Adana'da gerçekleştirilen Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda üstün performans sergileyerek Türkiye şampiyonu olan Ebrar Çakır, başarısıyla Bilecik'e büyük gurur yaşattı. İl Milli Eğitim Müdürü Şimşek, öğrenciyi, ailesini, okul idaresini ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Şimşek, sporun gençler için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayarak, Ebrar'ın başarısının Bilecik'teki diğer öğrencilere ilham kaynağı olacağını ifade etti.

Şampiyona sonrası gerçekleşen kabul töreninde Ebrar Çakır, desteklerinden dolayı öğretmenlerine, ailesine ve antrenörüne teşekkür ederek yeni turnuvalara hazırlıklarını sürdüreceğini belirtti. - BİLECİK