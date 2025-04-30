EBYÜ, Asya\'nın En İyi Üniversiteleri Arasında

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ), Times Higher Education (THE) tarafından yayınlanan 2025 Asya Üniversiteleri Sıralaması'nda 601+ bandında yer alarak Asya'nın en iyi üniversiteleri arasında yer aldı.

853 üniversitenin sıralandığı en iyi üniversiteler arasında toplam 111 Türk üniversitesi sıralamaya girdi. Bu sıralama içinde yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Türkiye'den sıralamaya giren 65 devlet üniversite arasına girme başarısı gösterdi. Sıralama; araştırma kalitesi, sanayi bağlantıları, uluslararası görünüm, araştırma ortamı ve öğretim olmak üzere 5 kategoride yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent, üniversitenin "Anadolu'da Bir Dünya Üniversitesi" hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirerek emeği geçen akademik ile idari personele teşekkür etti. - ERZİNCAN