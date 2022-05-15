Edip Akgün son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Edip Akgün son yolculuğuna uğurlandı

15.05.2022 14:31
Edip Akgün son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da bir süredir tedavi gören ve önceki gün vefat eden iş adamları Sururi Ferruh Akgün'ün babaları, Akgün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Edip Akgün (80) Erzurum'da toprağa verildi.

İstanbul'da bir süredir tedavi gören ve önceki gün vefat eden iş adamları Sururi Ferruh Akgün'ün babaları, Akgün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Edip Akgün (80) Erzurum'da toprağa verildi.

Solakzade Cami'inde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, İçişleri eski Bakanı Sebahattin Öztürk, Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Ticaret Odası Başkanı Lütfü Yücelik, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın, İş adamı Can Dikmen, Kayak Federasyonu Başkan Yardımcısı Cafer Nuroğlu, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Cintimar, Terzioğlu Hukuk Yönetim Kurulu Başkanı Av. Faruk Terzioğlu, Şehir Hastanesi Başhekimi İbrahim Hakkı Tör, aile yakınları ve sevenleri katıldı.

Edip Akgün'ün cenazesi Asri Mezarlıkta aile mezarlığında toprağa verildi. - ERZURUM

YORUMLAR
500

İstanbul, Erzurum, İnşaat, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Edip Akgün son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
14:29 Akşener, MHP'li siyasetçinin oğlunun düğününde nikah şahidi oldu! Konuşurken duygulanıp ağladı
14:26 ABD'de 10 kişiyi öldüren ırkçı katilden 180 sayfalık manifesto: ABD ve Avrupa'daki Türkleri işgalci olarak nitelemiş
14:14 Lyon; Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için el yükseltti: Yeni teklif 12 milyon euro
14:04 Karadeniz gezisinden sonra CHP'ye İmamoğlu telefonları: Vatandaşlar aradı
14:02 Ölüm saçan salıncak: Bir genç yaşamını yitirdi, biri de ağır yaralı
13:51 Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe taraftarlarının otobüsüne yangın tüpü sıktı: Otobüste çocuklar da vardı
13:39 Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: NATO üyeliği için resmi başvuru yapacağız
12:59 Savaş ne zaman bitecek? Ukrayna tarih verdi
12:57 Patrick van Aanholt'u çılgına çeviren olay: Tribünden atılan madde çocuğuna çarptı
12:41 Denizin dibinden çıkanlar profesörü bile şaşırttı! Mayodan tutun kitaba kadar her şey var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 14:48:41. #1.11#
SON DAKİKA: Edip Akgün son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement