Edirne Belediyesi Kadir Gecesi İftar Programı Düzenledi

(EDİRNE) - Edirne Belediyesi tarafından Kadir Gecesi dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Edirne Belediyesi tarafından Kadir Gecesi dolayısıyla iftar programı düzenlendi. Selimiye Cami yanındaki Kent Lokantası önünde yapılan iftar programına Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da katılarak tek tek vatandaşları selamladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar programı okunan duaların ardından iftarın açılmasıyla son buldu.