Edirne'de Afet Bilinci Etkinliği - Son Dakika
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Edirne'de Afet Bilinci Etkinliği

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Edirne'de üniversite öğrencileri ortaokul öğrencilerine afet bilincini aşılayan etkinlik düzenledi.

17.12.2024 18:28
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Edirne'de ortaokul öğrencilerine afet bilincini aşılayan etkinlik

EDİRNE - Edirne'de üniversite öğrencileri tarafından deprem ve çevre bilincini kazandırmak amacıyla materyal tasarım sergisi düzenlendi. Etkinlikte AFAD ekipleri tarafından ortaokul öğrencilerine temel tatbikat eğitimi verildi.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından afetler ve afet yönetimi dersi çerçevesinde öğrencilerin hazırladığı materyal sergisi ziyaretçi ortaokul öğrencileri tarafından yoğun ilgi gördü. Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası'nda düzenlenen etkinliğe katılan AFAD ekipleri de okula gelen ortaokul öğrencilerine deprem anında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yaptı. Sergide öğretmen adaylarının yaptığı doğal afetleri anlatan maketleri de yer aldı. Sel, tsunami, deprem, heyelan ve çığ gibi olayları anlatan sergiyi kentteki ortaokul öğrencileri ziyaret etti.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nur Hatun Yıkılmaz, Etkinliği ziyaret eden ortaokul öğrencilerini bilinçli ve duyarlı bireyler olmaları konusunda bilgiler verdiklerini söyledi. Çevre kirliliğini anlattıklarını söyleyen Yıkılmaz, hazırladığı maketle çevre kirliliği dikkat çekmek istediklerini belirtti.

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Musa Uludağ, "Afet ve afet yönetimi" dersi çerçevesinde bu şekilde bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Öğrencilere afet bilincini kazandırmak amacıyla doğal afetlerle ilgili 3 boyutlu materyal hazırladıklarını söyleyen Uludağ, "Bu ders çerçevesinde öğrencilerimize afet bilincini kazandırmak, afetlerle ilgili 3 boyutlu materyal hazırlamak ve afetleri uygulayarak öğretmeyi amaçladık. Hem öğretmen adaylarımızın eğitimine katkı sağlamak aynı zamanda hazırladıkları materyallerinde Edirne'deki ortaokul öğrencilerine anlatarak kendi anlatımlarını pekiştirmek, onlarda farkındalık oluşturmayı hedefledik" ifadelerine yer verdi.

Kentteki çeşitli okullardan gelen öğrenciler sergiyi gezerek üniversite öğrencilerinden doğal afetler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İHA

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