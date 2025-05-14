Edirne'de Emniyet Kemeri Eğitimi

(EDİRNE) - Edirne'de emniyet kemeri takmanın önemi, vatandaşlara simülasyon aracı ile uygulamalı şekilde anlatıldı. Uygulamayı deneyimleyen öğretmen Yavuz Kaplan, "Bunları yaşamak acı bir tecrübe. Biz de deneyimledik. Trafikte dikkatli olmamızın önemini, emniyet kemerinin önemini bir kez daha anladık" dedi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün etkinliğinde öğrenciler ve vatandaşlar olası bir trafik kazasında yaşanabilecekleri birebir deneyimleme şansı buldu. Emniyet kemeri takmadığı tespit edilen sürücüler ise simülasyon aracına bindirildi. Öğrenciler ve vatandaşlar, deneyim sonrası duygularını paylaştı.

"Emniyet kemeri inanılmaz koruyor"

Lise öğrencisi Mehmet Sefa Erbiler, emniyet kemeri takmanın çok önemli olduğunu belirterek, "Similasyon çok güzzel olmuş bence, çok iyi düşünülmüş. Kazanın ne kadar şiddetli olduğunu, yaşam oranın ne kadar düşük olduğunu, burada kemerin önemi çok belli. Bir arkadaşımız kemer takmadığı için yan koltuğa kadar geldi. Emniyet kemeri inanılmaz koruyor" dedi.

Öğretmen Yavuz Kaplan, trafikte dikkatli olmak gerektiğini belirterek, "Bu deneyimi yaşadık. İnşallah hiçbir vatandaşımız gerçek anlamda bunu yaşamak zorunda kalmaz. Çocuklar araçtan yüzlerinde korkuyla indiler. Bunları yaşamak acı bir tecrübe. Biz de deneyimledik. Trafikte dikkatli olmamızın önemini, emniyet kemerinin önemini bir kez daha anladık" diye konuştu.