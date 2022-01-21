Edirne'de etkili olan kar yağışı çocuklara karne hediyesi oldu - Son Dakika

Edirne'de etkili olan kar yağışı çocuklara karne hediyesi oldu

EDİRNE - Trakya'yı etkisi altına alan kar yağışı Edirne'nin Keşan ilçesinde de etkili oldu. Kenti beyaz bir örtüye bürüyen kar, öğrencilere karne hediyesi oldu.

Keşan'da öğlen saatlerine doğru yağmurla karışık şekilde yağmaya başlayan kar, günün ilerleyen saatlerinde etkisini gösterdi. Zamanla kent merkezini beyaz bir örtüye bürünmesine sebep olan kar yağışı sonrası, kar kalınlığı yer yer 3-4 santimetreye kadar yükseldi.

Kar yağışını ise bugün itibarıyla yarıyıl tatiline giren öğrencilerine adeta bir karne hediyesi oldu. Okullarından karneleriyle evlerine dönen çocuklar, daha sonra soluğu sokaklarda aldı. Az miktarda da olsa yağan karı fırsat bilen çocuklar, kardan adam yapıp, kar topu oynadı. Öte yandan şehirde kar yağışı sebebiyle herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerinin yolda kalmalara ve kazalara karşı kontrollerini arttırdı. Aynı zamanda belediye ile karayolları ekipleri ise yollarda muhtemel buzlanma ve kar birikmesine karşı tuzlama ve kar küreme çalışması yapmak üzere hazır bekletildi.