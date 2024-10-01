Edirne'de Hayvan Hakları İçin Eylem - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Edirne'de Hayvan Hakları İçin Eylem

Geniş Video İzle

Sokak hayvanları yasasının iptali için 65 gündür eylem yapan savunucular, 2 bin 327 imza topladı.

01.10.2024 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(EDİRNE) - Edirne'de, sokak hayvanlarıyla ilgili yeni kanunun iptal edilmesi için 65 gündür oturma eylemi ve imza kampanyası yapan yaşam hakkı savunucuları, topladıkları imzaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdi. Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu adına açıklama yapan Gözde Kirezci, "Eylül ayında toplanan 2 bin 327 imzanın, hayvan hakları için güçlü bir savunma olmasını ve Meclisimizde yankı bulmasını umuyoruz. ve aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'nin bu akla ve vicdana aykırı yasanın yürütmesini durdurma kararını vermesini dört gözle bekliyoruz" dedi.

Edirne'de Saraçlar Caddesi PTT önünde toplanan yaşam hakkı savunucuları, Hayvanları Koruma Kanunu'nun iptal edilmesi için açıklama yaptı. Yasanın iptali için eylül ayında Edirne'den toplanan imzalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi.

Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu adına açıklama yapan Kirezci, şunları söyledi:

"2004 yılından beri yürürlükte olan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliklere karşı durmak ve bu değişikliklerin iptalini talep etmek amacıyla başlattığımız bu kampanyamızda 65. günü geride bıraktık. Bilindiği gibi her akşam 18: 00-19: 00 saatleri arasında Edirne Saraçlar Caddesi'nde tüm yaşam hakkı savunucuları ile bir araya gelerek bu kanlı yasanın iptali için imza topluyoruz. Ağustos ayında gönderdiğimiz imzalardan sonra, eylül ayının sonu itibarıyla toplanan imzaları da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermek üzere burada toplandık. Bu mücadele, yalnızca hayvanları koruma yasasının yeniden ele alınması için değil, aynı zamanda toplumun her kesiminden insanın yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, bu sorunların çözümü için uğraşmaktansa neden sokaktaki masum canların yaşam hakkına müdahale edildiğine de vurgu yapmak adına büyük bir önem taşıyor. Eylül ayında toplanan 2 bin 327 imzanın, hayvan hakları için güçlü bir savunma olmasını ve meclisimizde yankı bulmasını umuyoruz. ve aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'nin bu akla ve vicdana aykırı yasanın yürütmesini durdurma kararını vermesini dört gözle bekliyoruz."

Edirne\'de Hayvan Hakları İçin Eylem
Kaynak: ANKA

İmza Kampanyası, Hayvan Hakları, Güncel, Edirne, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de Hayvan Hakları İçin Eylem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:58 İsrail’i vuran İran’dan bir açıklama daha: Daha yıkıcısı olacak İsrail'i vuran İran'dan bir açıklama daha: Daha yıkıcısı olacak
19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 21:20:32. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Hayvan Hakları İçin Eylem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement