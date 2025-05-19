Edirne'de Törende Tartışma

(EDİRNE) - Edirne'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlene törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak'ın konuşması sırasında sadece AK Parti ve MHP'yi selamlaması CHP tarafından tepkiyle karşılandı. CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, CHP'nin Türkiye'nin ana muhalefet ve birinci partisi olduğunu belirterek, İl Müdürü Ak'ı kamuoyundan özür dilemeye davet etti.

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreni esnasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk koyma töreninde İl Müdürünün yaptığı konuşmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Balkanlı açıklamasında, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreninde yaşanan taraflı tutumu en sert şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Balkanlı, şunları kaydetti:

"Törende konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü, devletin memuru olmasına rağmen iktidar partisinin temsilcisi gibi davranmış; protokolü sayarken AKP ve MHP il başkanlığının adını ayrı ayrı tek tek söylemiş, buna karşın CHP, yani Türkiye'nin ana muhalefet partisinin ve birinci partisinin adını anmamış, 'diğer siyasi partiler' diyerek geçiştirmiştir. Bu tavır sadece CHP'ye değil, halkın iradesine yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu anlamlı günde, Atatürk'ün partisi CHP'nin yok sayılması, Edirne kamuoyunun vicdanında da derin bir yara açmıştır. Devletin tarafsızlığına gölge düşüren bu davranışı kabul etmemiz asla mümkün değildir. Gençlik ve Spor İl Müdürünü derhal kamuoyundan özür dilemeye davet ediyor, bu tutumu siyasi bir tercih değil, açıkça görev suistimali olarak gördüğümüzü ifade ediyoruz. Kamu görevinde bulunanların devlet adabına ve tarafsızlık ilkesine yakışır bir tutum sergilemeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz."