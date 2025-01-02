Edirne'de Zamlar Yılbaşından Önce Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Edirne'de Zamlar Yılbaşından Önce Geldi

Geniş Video İzle

Edirne'de ekmek fiyatı 220 gram 15 TL olacak, bazı ürünlere zamlar yılbaşından önce yapıldı.

02.01.2025 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(EDİRNE) - Yeni yıl ile birlikte zamlar ardı ardına gelmeye başladı. Edirne'de ise farklı olarak yeni yıldan önce bazı ürünlere zam uyguladığı belirtildi. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Cingöz, "Bence zamları yılbaşından önce yaptılar. Bu yüzde 30 zam bence yılbaşından evvel yapıldı... Şimdi yapılacak zamlar ekstra" dedi.

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, yeni yılda fırıncıların da berberlerin de zam talebinde bulunduklarını vurguladı. Cingöz, Edirne'de 220 gram ekmeğin 15 TL olmasının düşünüldüğünü ifade ederken, bazı ürünlerde yılbaşı zamlarının erken geldiğini söyledi.

220 gram ekmek 15 TL olacak

Cingöz, şu ifadeleri kullandı:

"Bence zamları yılbaşından önce yaptılar. Bu yüzde 30 zam bence yılbaşından evvel yapıldı. Şimdi yapılacak zamlar ekstra. Hepsi olmasa da bir kısmı yapmış demek ki. Tekrardan yapacaklar mı, yapmayacaklar mı ürün aldığımızda göreceğiz.

Ekmekle ilgili gelen talep 220 gram 15 TL. Süreç de mart ayını bulur diye düşünüyorum. Çünkü bakanlığa göndereceğiz. Daha önceden bakanlık 15 günde cevap veriyordu. Bakanlık ister reddetsin ister onaylasın. 15 gün sonra biz onayladığımız zaman fiyat hayata geçiyordu. Şimdi bakanlık yeni genelgeye göre bir ay içerisinde cevap vermek zorunda. Ki bunu bakanlık kesin reddedecek. Tekrar göndereceğiz, bir ayda öyle, yeni fiyat mart ayının başını görür. Bana göre yüksek olmasına rağmen 220 gram 15 TL olacak. İstanbul'da 200 gram ekmek 12,5 TL. En makul fiyat o, yüzde 25 artış."

Berber ve kuaförlerin de yüzde 40 zam talebinin olduğunu ifade eden Cingöz, " 'Ben bunu yüzde 30'a çekin' dedim. Toplantıya kadar çekip gönderip göndermeyeceklerini bilmiyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yılbaşı, Edirne, Yerel, Yaşam, Ekmek, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de Zamlar Yılbaşından Önce Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:58 Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti
18:46 Sırrı Süreyya Önder’in elinde dikkat çeken dosya Sırrı Süreyya Önder'in elinde dikkat çeken dosya
18:29 DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
18:11 Sırrı Süreyya Önder’den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
17:41 Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı
09:25 Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı
09:22 ’’AK Part’den hiç kopmadım’’ diyen Ahmet Davutoğlu’ndan yeni açıklama ''AK Part'den hiç kopmadım'' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama
09:11 Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor 20 Ocak’ta görüşmek üzere Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor! 20 Ocak'ta görüşmek üzere
09:09 Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
09:00 Sibel Taşçıoğlu, ’Müslüman noel kutlamaz’ yorumuna yanıt verdi Sibel Taşçıoğlu, 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna yanıt verdi
08:31 ABD’de gece kulübüne saldırı En az 11 yaralı var ABD'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var
08:20 2025’in ilk galibiyeti Arsenal’den 2025'in ilk galibiyeti Arsenal'den
08:07 Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Ronaldo’ya salladı: Onu Fransa’da yerler Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ronaldo'ya salladı: Onu Fransa'da yerler
07:48 Survivor 2025’te ilk eleme adayı belli oldu Survivor 2025'te ilk eleme adayı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 20:47:57. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Zamlar Yılbaşından Önce Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.