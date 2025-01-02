Edirne'de Zamlar Yılbaşından Önce Geldi

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(EDİRNE) - Yeni yıl ile birlikte zamlar ardı ardına gelmeye başladı. Edirne'de ise farklı olarak yeni yıldan önce bazı ürünlere zam uyguladığı belirtildi. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Cingöz, "Bence zamları yılbaşından önce yaptılar. Bu yüzde 30 zam bence yılbaşından evvel yapıldı... Şimdi yapılacak zamlar ekstra" dedi.

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, yeni yılda fırıncıların da berberlerin de zam talebinde bulunduklarını vurguladı. Cingöz, Edirne'de 220 gram ekmeğin 15 TL olmasının düşünüldüğünü ifade ederken, bazı ürünlerde yılbaşı zamlarının erken geldiğini söyledi.

220 gram ekmek 15 TL olacak

Cingöz, şu ifadeleri kullandı:

"Bence zamları yılbaşından önce yaptılar. Bu yüzde 30 zam bence yılbaşından evvel yapıldı. Şimdi yapılacak zamlar ekstra. Hepsi olmasa da bir kısmı yapmış demek ki. Tekrardan yapacaklar mı, yapmayacaklar mı ürün aldığımızda göreceğiz.

Ekmekle ilgili gelen talep 220 gram 15 TL. Süreç de mart ayını bulur diye düşünüyorum. Çünkü bakanlığa göndereceğiz. Daha önceden bakanlık 15 günde cevap veriyordu. Bakanlık ister reddetsin ister onaylasın. 15 gün sonra biz onayladığımız zaman fiyat hayata geçiyordu. Şimdi bakanlık yeni genelgeye göre bir ay içerisinde cevap vermek zorunda. Ki bunu bakanlık kesin reddedecek. Tekrar göndereceğiz, bir ayda öyle, yeni fiyat mart ayının başını görür. Bana göre yüksek olmasına rağmen 220 gram 15 TL olacak. İstanbul'da 200 gram ekmek 12,5 TL. En makul fiyat o, yüzde 25 artış."

Berber ve kuaförlerin de yüzde 40 zam talebinin olduğunu ifade eden Cingöz, " 'Ben bunu yüzde 30'a çekin' dedim. Toplantıya kadar çekip gönderip göndermeyeceklerini bilmiyorum" diye konuştu.