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Edremit'te altyapı çalışmalarına devam ediliyor - Son Dakika

Edremit'te altyapı çalışmalarına devam ediliyor

26.01.2022 17:01
Edremit'te altyapı çalışmalarına devam ediliyor

Balıkesir'in Edremit Belediyesi'nin altyapı çalışmaları Cennetayağı, İkizçay ve Altınkum mahallelerinde devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi'nin altyapı çalışmaları Cennetayağı, İkizçay ve Altınkum mahallelerinde devam ediyor.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Cennetayağı Mahallesi'nde yağmur suyu drenaj hattı ile İkizçay Mahallesi'nde dere ıslahı yapılıyor. Cennetayağı Mahallesi'nde Sulu Sokak'ta başlayan mazgal ve menfezleri ile yeni yağmur suyu hatları çalışmaları kısa sürede tamamlanacak. Yapılan yeni hatlar ile kış mevsiminde yaşanan sorunlar ortadan kalkmış olacak.

2022 yılı planlamasında kış mevsiminde ani su baskını, sağanak yağmurlarda yaşanan olumsuzlukların ortadan kalkması için harekete geçen Edremit Belediyesi, Altınkum mahallesinde yağmur suyu drenaj hattı döşüyor. Öte yandan İkizçay Mahallesi'ndeki Kızılkeçili Çayı üzerinde ıslah çalışmalarında betonarme menfezler yapılıyor. Yapılan çalışmalar ile özellikle şiddetli yağışlarda yağmur sularının hiçbir olumsuzluğa neden olmadan sağlıklı bir şekilde tahliye edilmesi hedefleniyor.

Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Basın Sözcüsü Tayfun Canlı "İlçemizde vatandaşlarımızın daha yaşanabilir bir kentte sahip olmaları için çalışıyoruz. Bir yandan çeşitli kazılar nedeniyle bozulan yollarda çalışmalar devam ederken bir yandan da alt yapı çalışmalarına devam ediliyor. Başkanımızın direktifleri doğrultusunda tüm ekipler aralıksız olarak daha iyi hizmet vermek için canla başla çalışıyor" dedi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, kentin her cadde ve sokağının ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Doğalgaz başta olmak üzere diğer kurumların kazıları nedeniyle bozulan yolları hızla yapıyoruz. Bunun yanında altyapı çalışmalarımız da ara vermeden devam ediyor. Alt ve üst yapısı ile sorunsuz bir kentimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Edremit'te altyapı çalışmalarına devam ediliyor
Edremit'te altyapı çalışmalarına devam ediliyor
Edremit'te altyapı çalışmalarına devam ediliyor
Edremit'te altyapı çalışmalarına devam ediliyor
Edremit'te altyapı çalışmalarına devam ediliyor
Edremit'te altyapı çalışmalarına devam ediliyor

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Fen İşleri Müdürlüğü, Edremit Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Edremit'te altyapı çalışmalarına devam ediliyor - Son Dakika


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