Edremit'te Su Ürünleri Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Edremit'te Su Ürünleri Denetimleri Devam Ediyor

Edremit\'te Su Ürünleri Denetimleri Devam Ediyor

Edremit'te tarım ekipleri, su ürünleri denetimlerini sürdürüyor, avcılık kurallarını kontrol ediyor.

19.05.2025 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında su ürünleri denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Hem av sezonunda hem de av sezonu dışında sürdürülen denetimlerde ticari gemiler, amatör balıkçılar ve perakende satış yerleri titizlikle kontrol ediliyor. Yapılan denetimlerde, yasalara uygun avlanma yapılıp yapılmadığı, yasak türlerin avlanıp avlanmadığı ve satışa sunulan ürünlerin mevzuata uygunluğu detaylı şekilde inceleniyor.

Su ürünlerinin sürdürülebilirliği ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla denetimlerin büyük önem taşıdığına dikkat çeken yetkililer, özellikle amatör balıkçılara yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin de sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda hazırlanan broşürlerle doğru avlanma yöntemleri ve yasal düzenlemeler hakkında farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Edremit Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, denizlerdeki biyoçeşitliliğin korunması ve gelecek nesillere sağlıklı su ürünleri kaynaklarının aktarılabilmesi için denetimlerin kararlılıkla süreceği ifade edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Ekonomi, Edremit, Çevre, Yerel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edremit'te Su Ürünleri Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 ilde eş zamanlı operasyon: 50 milyar liralık vurgun son anda engellendi 5 ilde eş zamanlı operasyon: 50 milyar liralık vurgun son anda engellendi
Avcılar’da binadan kopan beton parçaları bir kadının kafasına düştü Avcılar'da binadan kopan beton parçaları bir kadının kafasına düştü
Mersin’de üç yangın birden İnceleme başlatıldı Mersin'de üç yangın birden! İnceleme başlatıldı
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı
Rusya, Baltık Denizi’nde Yunanistan’a ait petrol tankerine el koydu Rusya, Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu
Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi
Galatasaray’da Osimhen’in gol anonsunu kızı yaptı Galatasaray'da Osimhen'in gol anonsunu kızı yaptı
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti’den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi
Portekiz’de hükümet düştü Halk 3 yılda 3. kez sandık başına gitti Portekiz'de hükümet düştü! Halk 3 yılda 3. kez sandık başına gitti

16:18
Trump-Putin görüşmesine dakikalar kala ABD’den çarpıcı açıklama
Trump-Putin görüşmesine dakikalar kala ABD'den çarpıcı açıklama
15:44
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
15:28
Futbolseverler müjde Kritik maç şifresiz kanalda
Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz kanalda
15:12
Bahçeli’nin “komisyon“ önerisine Kurtulmuş Gabar’dan yanıt verdi
Bahçeli'nin "komisyon" önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi
21:35
Şampiyonluk sonrası Galatasaray’ı bekleyen dev gelir
Şampiyonluk sonrası Galatasaray'ı bekleyen dev gelir
21:33
Yunanistan’da deprem paniği Okullar tatil edildi
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi
21:26
25. Şampiyonluğun ardından Fatih Terim’den 5. yıldız mesajı
25. Şampiyonluğun ardından Fatih Terim'den 5. yıldız mesajı
21:23
Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı
Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı
21:18
Mauro Icardi’den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia
Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia
21:04
Neler oldu neler Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar
Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar
21:03
Fenerbahçe, Eyüpspor’u golcüleriyle mağlup etti
Fenerbahçe, Eyüpspor'u golcüleriyle mağlup etti
20:57
Süper Lig’den düşen üçüncü takım Sivasspor
Süper Lig'den düşen üçüncü takım Sivasspor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 16:43:14. #7.13#
SON DAKİKA: Edremit'te Su Ürünleri Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.