Edremit'te turizm işletmeleri denetleniyor - Son Dakika
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Edremit'te turizm işletmeleri denetleniyor

Edremit\'te turizm işletmeleri denetleniyor

Edremit'te işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmayan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletme belgelerini almayan işletmelerin tespit edilmesi ve denetlenmesi konusunda çalışmalar yürütülüyor.

04.07.2024 12:50  Güncelleme: 12:51
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Edremit'te komisyon denetimleri sonucunda işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmayan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletme belgelerini almayan işletmelerin tespit edilmesi ve denetlenmesi konusunda çalışmalar yürütülüyor.

Edremit Kaymakamlığı'nda Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'ın başkanlığında gerçekleşen turizm işletmeleri toplantısına Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'na istinaden açılan konaklama ve plaj işletmeleri ile turizm amaçlı kiralanan günübirlik konutların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi çerçevesinde Kaymakamlık makamında toplantı gerçekleştirildi.

Edremit'te işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmayan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan almak zorunda oldukları turizm işletme belgelerini almayan işletmelerin ruhsatlarının iptali, uygunluğu halinde ise yeniden ruhsatlandırılması konusunda çalışmalar yapılıyor. Edremit Belediyesi tarafından işletmelerin ruhsatlarının alınması sağlanırken, ruhsatlarını almayan işletmelerin ise faaliyetlerden men edileceği yetkililer tarafından bildirildi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Edremitlilerin ve bölgemizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin huzur ve güven ortamında tatillerini yapması, sahilleri ve halk plajlarını gönül rahatlığıyla kullanabilmesi için çalışıyoruz. Kurum ve kuruluşlarla birlikte yaptığımız görüş alışverişi ile birlikte denetimleri sıklaştırarak mağduriyetlerin önüne geçmek istiyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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