Edremit\'te Zeytin Budama Kursu Gerçekleşti

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Edremit Halk Eğitim Merkezi'nin iş birliğinde düzenlenen Zeytinde Budama Kursu kapsamında kursiyerler, Edremit Zeytincilik Üretme İstasyonu'nu ziyaret etti.

Mehmetalan Mahallesi'nde gerçekleştirilen kurs kapsamında düzenlenen teknik gezide, kursiyerler zeytin fidanı üretim tekniklerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Kurumda görevli teknik personel tarafından kursiyerlere tohum, çelik ve aşı ile zeytin üretim yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Yetkililer, düzenlenen eğitimlerin zeytin üreticilerine önemli katkı sağladığını belirterek, kursiyerlerin sahada edindikleri bilgileri üretim süreçlerinde uygulamalarının hedeflendiğini ifade etti. - BALIKESİR