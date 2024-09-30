Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Dünya Turizm Günü\'nde Çocuklarla Buluştu

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Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Dünya Turizm Günü dolayısıyla Efeler Belediyesi Kuvayı Milliye Anı Evi'nde çocuklarla bir araya geldi.

Kızılcaköy Mahallesi'nden Kuvayı Milliye Anı Evi'ni görmek için Efeler'e gelen çocuklar, Kuvayı Milliye ruhu ve milli mücadelenin Efeler'deki yeri hakkında bilgi aldı. Başkan Anıl Yetişkin, Anı Evi'nin hem Efeler'in tarihi mirasını yaşatmak hem de turizmi canlandırmak adına önemli bir görev üstlendiğini söyleyerek, genç nesillere bu değerlerin aktarılmasının önemini vurguladı. Kuvayi Milliye Anı Evi'nde görevli alanında uzman isimler, minik ziyaretçilere Kuvayı Milliye'yi anlatarak, sergilenen objeleri tanıttı.

Ziyarette, çocuklarla sohbet edip onların sorularını yanıtlayan Başkan Yetişkin, bu tür etkinliklerle geleceğin sahipleri olan çocukların hem kültürel miraslarını daha iyi tanımalarını hem de yaşadıkları şehre olan bağlılıklarını artırmayı hedeflediklerini ifade etti. - AYDIN