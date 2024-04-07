Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ilk nikahını kıydı

Yerel

31 Mart Yerel Seçimlerinde Efeler Belediye Başkanı seçilen Anıl Yetişkin, göreve geldikten sonraki ilk nikahını kıydı.

Hasan Hüseyin-Mesrure Börekçi'nin kızı Sinem Börekçi ile Ömer Faruk-Fadime Paksoy'un oğlu Fevzi Paksoy, Efeler Belediyesi Nikah Dairesi'nde yapılan törenle hayatlarını birleştirdi. Genç çiftin nikahlarını kıyan Başkan Anıl Yetişkin, bu nikahın kendisi için de çok anlamlı olduğunu belirterek, "Sinem kızımızın değerli dedesinin evlerinde 1970'li yıllarda ailemle kiracıları olarak yaşamıştık. Aile dostluğumuz uzun yıllar devam etti. Bugün kızlarının nikahlarını kıymak belediye başkanlığı görevimde ilk kez bana nasip oldu. Bu nedenle de ayrıca çok mutluyum" dedi.

Kıyılan nikahın ardından aile cüzdanını gelin Sinem Börekçi'ye takdim eden başkan Yetişkin, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyerek, ailelerini tebrik etti. - AYDIN