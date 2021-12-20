Efeler Belediyesi bahçe yollarını düzeltiyor - Son Dakika

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla görev alan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçimini tarımla sürdüren vatandaşların bahçelerine ulaşmak için kullandıkları yolları düzenlemeye devam ediyor.

Efeler Belediyesi görev ve sorumluluk alanındaki tüm mahallelerde gerçekleştirdiği yol yenileme ve yeni yol açma işlerini büyük bir özveriyle sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak Gölhisar Mahallesi'nde çalışma gerçekleştiren ekipler, yağışlarla birlikte hasar gören toprak yolları greyder ile düzeltti. Mahallelerdeki bahçe yollarında yoğun mesai harcayan Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün, sırasıyla diğer mahallelerde de yol düzenleme çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve Efeler Belediyesi çalışanlarına hızlı ve etkili müdahaleleri için teşekkür eden mahalle sakinleri, "Yağış sonrası, bahçelerimize ulaşmak için kullandığımız yollar çöküp bozuldu. Bizim durumu söylememize gerek kalmadan belediye çalışanları hemen el attılar, yolları düzelttiler. Emek harcayan herkesten ve başkanımızdan Allah razı olsun" diyerek çalışmalarla ilgili memnuniyetlerini dile getirdiler. - AYDIN