Efeler Belediyesi'nden anne adayları için eğitim - Son Dakika
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Efeler Belediyesi'nden anne adayları için eğitim

20.06.2022 16:09
Efeler Belediyesi'nden anne adayları için eğitim

Efeler Belediyesi tarafından anne adaylarına yönelik düzenlenen, 4 hafta sürecek ve 10 kişiyle sınırlı olacak 'Doğuma Hazırlık Eğitimi' anne adaylarına doğum öncesi, süreci, anı ve sonrasını kapsayan eğitimler verilecek.

Efeler Belediyesi tarafından anne adaylarına yönelik düzenlenen, 4 hafta sürecek ve 10 kişiyle sınırlı olacak 'Doğuma Hazırlık Eğitimi' anne adaylarına doğum öncesi, süreci, anı ve sonrasını kapsayan eğitimler verilecek.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay kadınlara yönelik hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor. Efeler Belediyesi anne adayları için 'Doğuma Hazırlık Eğitimi' verecek. 22 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 4 hafta sürecek olan eğitime anne adayları bireysel veya eşleriyle birlikte katılabilecek. Psikolog eşliğinde yapılacak eğitim çalışmasında; nefes ve gevşeme teknikleri, doğum fizyolojisi, doğumda aktif pozisyonlar, nefes teknikleri, doğumda müdahaleler, anne-bebek dostu sezaryen, anne-bebek dostu hastane kavramı, doğuma ve ebeveynliğe psikolojik hazırlık konuları hakkında bilgiler paylaşılacak. Efeler Belediyesi'nin Zafer Mahallesi'nde açtığı Hanımevi'nin üstünde yapılacak eğitimler 10 kişilik gruplar halinde gerçekleştirilecek. Eğitime katılmak isteyen anne adayları 0544 309 40 96 numarayı arayarak ücretsiz bir şekilde kursa kayıt olabilecek. 10 kişilik kontenjan dolduğu takdirde sonraki ay için randevu oluşturulabilecek. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Mehmet Fatih Atay, Efeler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi'nden anne adayları için eğitim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Efeler Belediyesi'nden anne adayları için eğitim - Son Dakika
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