Efeler Belediyesi\'nden Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimleri

Yerel

Efeler Belediyesi yılbaşı öncesinde özellikle gıda satışı yapılan iş yerlerinde denetimlerini artırdı.

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde hizmet veren işletmelere yönelik kapsamlı bir hijyen denetimi gerçekleştirdi. Özellikle gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerlerinde gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen kurallarına uygunluğu, ruhsat durumu, satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihleri gibi kriterler incelendi. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, denetimlerin toplum sağlığını korumak adına büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın güvenle alışveriş yapabilecekleri ve hizmet alabilecekleri bir Efeler oluşturmak için çalışıyoruz. Bu denetimler, hem işletmelerin standartlarını yükseltmek hem de halkımızın sağlığını korumak adına düzenli olarak devam edecek" dedi.

Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde hijyen şartlarını ihlal eden bazı işletmelere uyarılar yapılarak eksiklerini tamamlamaları için süre tanındı. Kurallara uyum sağlamayan işletmelere ise cezai işlemler uygulanacağı belirtildi. - AYDIN