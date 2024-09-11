Efeler Belediyesi Öfke Problemi Terapi Programı Düzenliyor

Yerel

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, belediye olarak Öfke Problemi Terapi Programı düzenleyeceklerini duyurdu.

Efeler Belediyesi'ne ait Kadın-Aile ve Çocuk Psikososyal Destek Merkezleri; diyetisyen, doğuma hazırlık, oyun terapisi alanlarının yanı sıra vatandaşların yaşamını güzelleştirecek birçok konuda danışmanlık vermeye devam ediyor. Merkezlerde hayata geçecek olan ve bir belediye hizmeti kapsamında Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan yeni uygulamayı Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

Sözlerine Psikososyal Destek Merkezlerinin faaliyetleri hakkında bilgi vererek başlayan Başkan Yetişkin, konuşmasının devamında merkezlerde öfke kontrolü alanında terapi hizmetinin de başladığını açıkladı. Çalışmanın nedeni ve amacını da anlatan Yetişkin, "Finansal sorunlar, ailevi ve sosyal durumların kötü etkileşimi vatandaşlarımız üzerinde büyük bir duygusal travmaya yol açmıştır. Bu durum adli vakalara da yansımıştır. Efeler Belediyesi olarak bir ilki hayata geçiriyoruz. Toplum desteğiyle birlikte öfke duygusuyla nasıl baş edeceğimiz konusunda danışmanlık hizmetimiz başladı. Hedefimiz; mutlu ve huzurlu bir Efeler oluşturmak" ifadelerini kullandı.

18-65 yaş aralığında bulunan ve Efeler Belediyesi'nin yeni hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, Hasan Efendi Mahallesi'nde bulunan Psikososyal Destek Merkezi'nde başvuru yapabilecek.

Terapi sayesinde vatandaşlar, öfkeye neden olan etmenleri ve öfkeyi ifade etme şeklinin sonuçlarını fark edebilecek. Danışanlar, öfke duygusunu anlayarak öfke ile nasıl daha sağlıklı başa çıkabilecekleri konusunda bilgi ve beceriler kazanabilecek. - AYDIN